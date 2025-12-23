סיכום המחזור ה-15 | בית"ר קוראת תיגר על התואר, סנסציה מטורפת בצפון, ומכבי ת"א בקריסה, ומה יהיה עם מכבי חיפה?

המחזור ה-15 נסגר אמש (שני) בדרמה גדולה בסמי עופר בין מכבי חיפה לבית"ר ירושלים. הירושלמים התקרבו להפועל באר שבע שהפסידה, ופתחו פער ממכבי ת"א שסיימה בתיקו. סיכום מחזור עם דרמות בצמרת.

הפועל באר שבע כבר היו בטוחים שהם בדרך הסלולה לאליפות, הם ניצחו את היריבות הגדולות, ופתחו פער של שבע נקודות ממכבי ת"א. אך בששת המחזורים האחרונים הדרומים איבדו נקודות שלוש פעמים, והשיא הגיע השבוע בתבוסה 0:3 לעירוני טבריה מהמקום ה-11.

עוד באותו נושא קפוא בחוץ, לוהט על הדשא: שישה כרטיסים אדומים, פוליגרף ומשטרה 13:32 | שמחה רז 0 0 😀 👏

למזלם של מלכת הנגב, הצהובים איבדו גם הם נקודות בלי הבחנה, והם עם ניצחון אחד בתשעת המשחקים האחרונים. במחזור האחרון הם סיימו בתיקו 1:1 מול מכבי נתניה. מה שהם לא ציפו לא, זה הדהירה של בית"ר ירושלים שאחרי שהביסה את מכבי ת"א, הוסיפה אתמול ניצחון 1:2 על מכבי חיפה ששוב הפסידה לקבוצה גדולה, והיא רק שתי נקודות מהפסגה, החניכיו של ברק יצחקי חזק במירוץ האליפות.

בעוד הצמרת בוערת, בתחתית הפועל פתח תקווה הביסה 1:4 עירוני קריית שמונה האומללה. למזלם של הצפונים הפועל ירושלים הפסידה 0:1 להפועל חיפה ונשארה מתחת לקו האדום. טבריה כאמור הביסה את הפועל באר שבעף והתרחקה מהתחתית. אשדוד לעומת זאת, לה החמאנו במחזורים הקודמים, הובסה 0:3 בידי בני סכנין והתקרב לתחתית. במשחק נוסף הפועל תל אביב ניצחה 1:3 את ריינה שנותרה עם ארבע נקודות בלבד, ובדרך הבטוחה לליגה השנייה.

עוד נתונים מהמחזור ה-15: הפנדל של אצילי מול הירוקים סידר לנו מחזור 37 ברציפות בליגה שלנו עם בעיטת עונשין. התיקו של מכבי ת"א, סיים לה רצף של שבעה ניצחונות ליגה רצופים מול היהלומים, הרצף הארוך ביותר שלה מול נתניה בהיסטוריה. היה עדיין מחזיקה ברצף של עשרה משחקים מול מכבי נתניה בלי הפסד, כשהשיא עומד על 14. הניצחון האדיר של טבריה על ב"ש הוא הניצחון הגבוה ביותר שלה בליגת העל, ובסך הכול השני שלה מול קבוצה גדולה.

כל משחקי המחזור ה-15

מדד ההצלחה: 3/7 אבל ניחוש נכון במשחק העונה, ונפילה עם שתי הנפילות של הגדולות

הפועל תל אביב: מכבי בני ריינה 1:3 ✅.

בני סכנין: מ.ס. אשדוד 0:3 ❌ הימרתי על אשדוד.

הפועל ירושלים: הפועל חיפה 1:0 ❌ הימרתי על תיקו.

הפועל פתח תקווה: הפועל קרית שמונה 1:4 ✅.

עירוני טבריה: הפועל באר שבע 0:3 ❌.

מכבי נתניה: מכבי תל אביב 1:1 ❌ הימרתי על מכבי ת"א.

מכבי חיפה: בית"ר ירושלים 2:1 ✅ .

מה יקרה בשבוע הבא?

מכבי בני ריינה- הפועל קרית שמונה: קריית שמונה בצרות, למזלם הם פוגשים את הקבוצה הגרועה. ניצחון קריית שמונה

הפועל חיפה – בני סכנין: קבוצות צמודות בטבלה, עם נתונים כמעט זהים. תיקו

מכבי תל אביב – עירוני טבריה: הצהובים יצאו מהמשבר. ניצחון צהוב.

מכבי נתניה – הפועל פתח תקווה: נתניה אחרי שני משחקים קשים מול ב"ש ומכבי ת"א יוצאים עצבים. ניצחון גדול ליהלומים.

מ.ס. אשדוד – מכבי חיפה: הירוקים אמנם הפסידו, אבל נראים לא רע במחזורים האחרונים. אשדוד במשבר. ניצחון ירוק.

הפועל באר שבע – הפועל ירושלים: באר שבע בלחץ, הפועל ירושלים אלופה בסחיטת תיקו. חלוקת נקודות.

בית"ר ירושלים – הפועל תל אביב: משחק סוער, בית"ר רוצה נקמה, ולהמשיך לרוץ. מול טדי מלא היא לא תפשל הפעם. ניצחון ירושלמי.