יו"ר ועדת החינוך החדש, חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת 'הציונות הדתית', מגיב לביקורת שנשמעת כלפיו על כך שלא שירת בצבא

על רקע מינויו ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת 'הציונות הדתית', מגיב לביקורת שנשמעת כלפיו על כך שלא שירת בצבא.

בראיון לרדיו 103FM, הסביר סוכות: "לצבא של אחרי הגירוש מגוש קטיף לא רציתי להתגייס, זה נכון והתחרטתי על הדבר הזה. אני לא גאה בעובדה הזאת".

עם זאת הוא טען שגם לצבא יש חלק בכך: "במשך 13 שנה פניתי לצבא שוב ושוב בניסיון להתגייס. לצערי לא נעניתי, כולל כחבר כנסת".