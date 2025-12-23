על רקע מינויו ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת 'הציונות הדתית', מגיב לביקורת שנשמעת כלפיו על כך שלא שירת בצבא.

בראיון לרדיו 103FM, הסביר סוכות: "לצבא של אחרי הגירוש מגוש קטיף לא רציתי להתגייס, זה נכון והתחרטתי על הדבר הזה. אני לא גאה בעובדה הזאת".

עם זאת הוא טען שגם לצבא יש חלק בכך: "במשך 13 שנה פניתי לצבא שוב ושוב בניסיון להתגייס. לצערי לא נעניתי, כולל כחבר כנסת".