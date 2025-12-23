על רקע מינויו ליו"ר ועדת החינוך של הכנסת, חבר הכנסת צבי סוכות ממפלגת 'הציונות הדתית', מגיב לביקורת שנשמעת כלפיו על כך שלא שירת בצבא.
בראיון לרדיו 103FM, הסביר סוכות: "לצבא של אחרי הגירוש מגוש קטיף לא רציתי להתגייס, זה נכון והתחרטתי על הדבר הזה. אני לא גאה בעובדה הזאת".
עם זאת הוא טען שגם לצבא יש חלק בכך: "במשך 13 שנה פניתי לצבא שוב ושוב בניסיון להתגייס. לצערי לא נעניתי, כולל כחבר כנסת".
מה דעתך בנושא?
10 תגובות
1 דיונים
עוד חלאה עוד זבל דןס
עוד חלאה עוד זבל דןס09:14 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב ל
בתגובה ל: עוד חלאה עוד זבל דןס
אתה גזען עלוב10:04 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקו
סתם שטויות סוכות הוא משתמט עלוב, נפש09:25 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יעקב ל
אתה גזען עלוב10:05 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דין
טינופת אדם, גזען משיחי מטורף10:30 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אחד העם
מדוע לא עצרו אותו כעריק כאשר סרב להתגייס לצבא. איזה דוגמא הוא משמש לתלמידים במערכת החינוך העומדים לפני גיוס?11:40 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לוחמת
אתה פשוט טפיל בטלן. בקרוב נעיף אותך מחיינו11:31 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוניון
אדולף צבי סוכות17:03 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
..
מדוע נושאים את השם "ציונות דתית" לשווא?18:21 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דמע
שיפעל לחינוך חרדים וסרבנים לשרת בצה"ל.23:51 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
..
מדוע נושאים את השם "ציונות דתית" לשווא?18:21 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר