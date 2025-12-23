אחרי האישור אמש בממשלה לסגור את גלי צה"ל, שר הביטחון ישראל כ"ץ הודיע הבוקר על מינויו של מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, לראש צוות היישום לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל, בהתאם להחלטת הממשלה.
צוות היישום יעסוק בכלל ההיבטים הנוגעים לסיום פעילותה של התחנה וכן לבחינת אופן המשך פעילותה של תחנת גלגלצ, תוך שמירת צביונה ואופייה.
מוטי הקרייתי
בשעה טובה התחנה הפוליטית בחסות צה"ל תסגור את שעריה.09:06 23.12.2025
