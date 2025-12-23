פרופסור שקמה ברסלר מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדטשיין, ומותחת ביקורת דווקא על אולפני החדשות: "את המחיר נשלם כולנו"

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדטשיין – יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ומותחת ביקורת דווקא על אולפני החדשות.

ברסלר צייצה בחשבונה ברשת X: "הדיווחים במהדורות החדשות שלא תוהים אפילו האם נתניהו לא ידע שיוצאות בשמו הודעות שקריות – ואם לא ידע, איך יתכן שלא ידע – מעלה תהיות לגבי הרצון של ערוצי החדשות לברר מה באמת קרה. את המחיר נשלם כולנו".