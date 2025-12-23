פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדטשיין – יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ומותחת ביקורת דווקא על אולפני החדשות.
ברסלר צייצה בחשבונה ברשת X: "הדיווחים במהדורות החדשות שלא תוהים אפילו האם נתניהו לא ידע שיוצאות בשמו הודעות שקריות – ואם לא ידע, איך יתכן שלא ידע – מעלה תהיות לגבי הרצון של ערוצי החדשות לברר מה באמת קרה. את המחיר נשלם כולנו".
מה דעתך בנושא?
17 תגובות
2 דיונים
סש
שיקמה צודקת 100 אחוז . קחו דוגמא ממקום אחר . בפגנות שהיו לאחרונה ביפו המשטרה עצרה שייך בגין הסתה . בשלוש שנים אחרונות עצרו מדי פעם בגין הסתה . הייתה התיחסות...
שיקמה צודקת 100 אחוז . קחו דוגמא ממקום אחר . בפגנות שהיו לאחרונה ביפו המשטרה עצרה שייך בגין הסתה . בשלוש שנים אחרונות עצרו מדי פעם בגין הסתה . הייתה התיחסות של התקשורת . רב בישראל ויותר מאחד קראו לא להתגייס ואף היו נוכחים בקריעת צווי גיוס , זאת גם המרדה גם הסתה . בתקשורת לא תשמע שצריך לעצור רבנים ואכן אף אחד לא נעצר . צביעות תקשורתית .המשך 08:45 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!!08:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בת
בתגובה ל: א
א. אידיוט. ואצה מאמין לעצמך?15:52 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בת
בתגובה ל: א
א. אידיוט. ואתה מאמין לעצמך?15:54 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
דמיינו שפרשה כזאת היתה יוצאת בתקופת בנט. איך ביבי היה מגיב? האם היה אומר, הוא לא ידע ולכן הוא לא אשם אז תעזבו אותו? יש לי תחושה שלא.08:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגדת רקובה! ב כ י ר י השב"כ היללו את קטאר, כשנתניהו ג י נ ה...
בוגדת רקובה! ב כ י ר י השב"כ היללו את קטאר, כשנתניהו ג י נ ה אותה שוב ושוב!!המשך 08:56 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגדת רקובה!בניגוד לברסלרשפועלת נגד צהל והמדינה ולמטרות חמאס - נתניהו תמיד גינה את קטאר והאשים את קטאר08:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
השמאל הרקוב - ביטחוניסטים רבים מהשמאל עשו עסקים עם קטאר!!08:55 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגדת אנטי ציונית! ר ו נ ן ב ר עצמו המליץ שקטאר תעביר כסף לעזה, כי, ציטוט ז:"הכסף בולם טרור ומונע הסלמות"!! ודרש שקטאר...
בוגדת אנטי ציונית! ר ו נ ן ב ר עצמו המליץ שקטאר תעביר כסף לעזה, כי, ציטוט ז:"הכסף בולם טרור ומונע הסלמות"!! ודרש שקטאר תיקח חלק מרכזי במשא ומתן על החטופים!!!המשך 08:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
לפיד בהיותו שר חוץ בתקופת המונדיאל, סידר טיסות ישירות כולל לבכירים לקטאר!08:54 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
דמגוגית רקובה!גנץ בעצמו ניסה ב 2016 להתעשר ולמכור טכנולוגיות סייבר ה ת ק פ י ות מהמימד החמישי - וללא כל אישור ביטחוני-דרך ג'ון אלן,סוכן קטאר!08:54 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילנה
השותף הבכיר של סינוואר איש המזוודות של הכביסה של רעייתי באמת קשה לחשוב על בגידה ורצח עם לשני הצדדים09:09 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר