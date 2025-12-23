עינב צנגאוקר מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדשטיין ותוקפת את ראש הממשלה נתניהו ואת אנשי לשכתו: "קשרו קשר עם האוייב להשאיר את הבן שלי בשבי בשביל בצע כסף, לכאורה"

עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדשטיין – יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ותוקפת את נתניהו ואת אנשי לשכתו.

צנגאוקר צייצה בחשבונה ברשת X: "חבורה של בוגדים לכאורה קשרה קשר עם האוייב להשאיר את הבן שלי בשבי בשביל בצע כסף, לכאורה".

צנגאוקר תקפה: "אנשים ארורים, מנוולים, שונאי ישראל. עם ישראל ומערכת החוק יבואו איתכם חשבון. ואני – אני אבוא חשבון עם הבוס שלכם. יחד עם כל עם ישראל. על מחדל השבעה באוקטובר ועל ההפקרה הפושעת הנגועה באינטרסים קטארים. נעיף אותו ואת כל הממשלה שלו מהחיים שלנו".