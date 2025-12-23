עינב צנגאוקר, אימו של שורד השבי מתן צנגאוקר, מגיבה לראיון הדרמטי עם אלי פלדשטיין – יועצו לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו – ותוקפת את נתניהו ואת אנשי לשכתו.
צנגאוקר צייצה בחשבונה ברשת X: "חבורה של בוגדים לכאורה קשרה קשר עם האוייב להשאיר את הבן שלי בשבי בשביל בצע כסף, לכאורה".
צנגאוקר תקפה: "אנשים ארורים, מנוולים, שונאי ישראל. עם ישראל ומערכת החוק יבואו איתכם חשבון. ואני – אני אבוא חשבון עם הבוס שלכם. יחד עם כל עם ישראל. על מחדל השבעה באוקטובר ועל ההפקרה הפושעת הנגועה באינטרסים קטארים. נעיף אותו ואת כל הממשלה שלו מהחיים שלנו".
אורי
אורי
מכסה ביוב שנפתח, כך הפה של צנגאוקר עצוב כמה רוע יש באדם08:26 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לפני ביוב
בתגובה ל: אורי
לפני ביוב
בתגובה ל: אורי
ולעיקר ולא לטפל- מעניין מה התגובה שלך לראיון עם פלדנשטיין. התעסק בעיקר, היא צודקת, ואתם מ פ ח ד י ם. הביוב שלכם מתחיל להפתח. הצחנה חונקת את הנשימה08:46 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמי
בתגובה ל: אורי
אמי
בתגובה ל: אורי
התבלבלת בסדר של הכדורים בבוקר..11:22 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ידיד ישראל
בתגובה ל: אורי
אורי הביוב זה אתה וביבי שלך17:13 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ידיד ישראל
בתגובה ל: אורי
אורי הביוב זה אתה והביבי שלך17:15 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבי פרדס כץ
בתגובה ל: ידיד ישראל
אבי פרדס כץ
בתגובה ל: ידיד ישראל
לכו כפרה על משפחת נתניהו אתם חבורת זבלה ומסכנים תמשיכו לבלות בקפלן שם זה חינם מקלחת אתם לא עושים בזבוז של כסף אפסים17:51 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
בתגובה ל: אורי
אזרחית
בתגובה ל: אורי
כמה שהיא צודקת. היא חכמה ולשכת הרודן שאתה מעריץ חבורה של בוגדים מנוולים19:33 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מצחקק
בתגובה ל: אזרחית
ברור היא דוקטור יא בן של ז..ה19:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ.ש.
בתגובה ל: אורי
צ.ש.
בתגובה ל: אורי
ברך את עצמך שמשפחתך לא חוותה שכול, טבח וחטיפה באסון אוקטובר 2023. אח"כ תגיב ביביסט אטום20:35 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צ.ש.
בתגובה ל: אבי פרדס כץ
צ.ש.
בתגובה ל: אבי פרדס כץ
ביבי ומשפחתו לא סופרים אותך ממטר אבי מפרדס כץ. אתה לא ברמה שלהם. מבחינתם אתה אמור לשרת אותם כמו את מלך מרוקו. אז אתה יכול בהחלט להיות כפרתם. ואין לך מושג מי היה אליעזר קפלן שעל שמו יש השער המםורסם בקריית הממשלה בת"א. אויל משריש אתה ותרנגול כפרות של ביבי20:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יוסי
בתגובה ל: אזרחית
הכי טיפשה שיש21:48 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברם
בתגובה ל: אורי
אברם
בתגובה ל: אורי
אתה עצוב מסכנון? לך תבקש מינון מגל שיניק אותך23:34 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מודי כוכבא
מודי כוכבא
טלי גוטליב השמאלית. קללות , גידופים, שפה בוטה, ואיומים. מתאימה בול לפוליטיקה.08:25 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרקוני יששכר
בתגובה ל: מודי כוכבא
מרקוני יששכר
בתגובה ל: מודי כוכבא
צנגאוקר לפחות לא פורצת למקומות אסורים, כמו כן היא לא מסגירה סודות מדינה וחושפת קצינים בשב"כ. היא גם לא צורחת במשפטים של אחרים. בגדול היא מאיימת על מי שהתנכלו לבנה וזכותה. גוטליב מנצלת את מעמדה, אם היא לא היתה חברת כנסת גוטליב כבר היתה בכלא.12:46 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכאל משה
מיכאל משה
אשה רעה !!!08:29 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המשי
בתגובה ל: מיכאל משה
אישה קדושה08:36 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מרקוני יששכר
בתגובה ל: מיכאל משה
עוד ביביסט סתום ורפה שכל.12:48 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יבגני
בתגובה ל: מרקוני יששכר
יבגני
בתגובה ל: מרקוני יששכר
עוד שמאל זומבי, עם עיניים בוהקות ו פה פעור בלהט פסיכוטי, רק לא ביבי, רק לא ביבי15:52 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
בתגובה ל: המשי
משה
בתגובה ל: המשי
אישה קדשה בעזה היו נהנים מלטפח אותה.16:06 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לולית
בתגובה ל: המשי
מה קדוש בה??? הפה זבל שלה22:34 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
ערסית, מטומטמת אלימה ששירתה את חמאס לאורך המלחמה בהפגנות קפלן!לפי מסמך "בילד" ששבכ בראשות רונן בר הסתיר מנתניהו ושורדי שבי שחזרו שהעידו - חמאס עשה הכל כדי לעודד את הפגנות...
א
ערסית, מטומטמת אלימה ששירתה את חמאס לאורך המלחמה בהפגנות קפלן!לפי מסמך "בילד" ששבכ בראשות רונן בר הסתיר מנתניהו ושורדי שבי שחזרו שהעידו - חמאס עשה הכל כדי לעודד את הפגנות קפלן!08:47 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלקס
בתגובה ל: א
אלקס
בתגובה ל: א
בוטים כמוך הם משרתים את הרודן, שיועציו קיבלו כסף ממדינת האויב בזמן המלחמה21:35 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לולית
בתגובה ל: א
צודק22:36 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בוגדת רקובה שפעלה למען חמאס ונגד קיומה של המדינה!הרקובה פעלה עם קפלן וביחד דרשו את הפסקת המלחמה וכניעה לכל דרישות חמאס - להעצמת האיום הקיומי מחמאס ומהציר השיעי כולו ...
א
בוגדת רקובה שפעלה למען חמאס ונגד קיומה של המדינה!הרקובה פעלה עם קפלן וביחד דרשו את הפסקת המלחמה וכניעה לכל דרישות חמאס - להעצמת האיום הקיומי מחמאס ומהציר השיעי כולו ולעוד ימים רבים של 7 באוקטובר!!08:50 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אלקס
בתגובה ל: א
אלקס
בתגובה ל: א
אתה לא מתבייש לכתוב אות הרועב כזה? היא אישה אמיצה וישרה כמו סרגל. הלוואי שכולם יהו כמוהה אני עונה לך בתקווה שאתה לא סתם בוט21:32 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוי
בתגובה ל: א
אוי
בתגובה ל: א
כמה טמטום של בוטה טיפשה מדקלמת23:36 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיואש למדי
מיואש למדי
במקום להתעסק בתגובה של אישה לא כל כך חכמה לאירוע, אולי נתעסק באירוע עצמו?08:58 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיכה
הגב' עשתה הרבה צרות וגרמה לעצירות רבות לשחרור חטופים . אפילו החמאס הודה שתכנן , אם אכן יקרה , הבן ישוחרר אחרון . כפי שהיא , היא מתאימה לפוליטיקה...
מיכה
הגב' עשתה הרבה צרות וגרמה לעצירות רבות לשחרור חטופים . אפילו החמאס הודה שתכנן , אם אכן יקרה , הבן ישוחרר אחרון . כפי שהיא , היא מתאימה לפוליטיקה של השמאל החתרן .09:41 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ק רקר
ק רקר
מה עם השמועות שהבן שלך היה בכלל במצרים10:02 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ק רקר
שירי מנתניה
בתגובה ל: ק רקר
התביעות בדרך, הכן את המזומנים! עינב, מחזיקים לך אצבעות, שתצליחי בכל תביעות הדיבה ולשון הרע נגדך!!!11:47 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק
משוגעת . אסון הפומה בו נהרגו 7 חיילי צה"ל קרא בדיוק ליד הבית שהוחזק מתן וממנו יצאו המחבלים שפוצצו את הכלי . אם היו מורידים את הבית חייהם של 7...
אריק
משוגעת . אסון הפומה בו נהרגו 7 חיילי צה"ל קרא בדיוק ליד הבית שהוחזק מתן וממנו יצאו המחבלים שפוצצו את הכלי . אם היו מורידים את הבית חייהם של 7 חיילי צה"ל היו ניצלים . אז כן הצילו את הבן שלה מתן שלא תשקר לנו.10:53 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה
למה היא כועסת? הרי היה תיאום מלא בין המסרים של קטאר, למסרים של קפלן? המסר היה פשוט מאד: קטאר הם הטובים, ממשלת ישראל הן הרעים, על המשלה...
משה
למה היא כועסת? הרי היה תיאום מלא בין המסרים של קטאר, למסרים של קפלן? המסר היה פשוט מאד: קטאר הם הטובים, ממשלת ישראל הן הרעים, על המשלה להיכנע לחמאס, ולעצור את המלחמה, ורק אז החטופים ישובו. באמת שאני לא מבין על מה כל המהומה... דווקא היא צריכה לכעוס (לשיטתה) הפוך, מדוע ראש הממשלה התעקש ולא נכנע למסרים שיוצאים מקטאר, מדוע הוא התעקש גם מול צוותי המ"ומ הישראלים שהמליצו להפסיק את המלחמה בדיוק כמו שהציעה המתווכת "ההגונה" קטאר? בקיצור מבלבלת את המוח10:27 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
בתגובה ל: משה
א
בתגובה ל: משה
התבלבלת. בלשכת ראש הממשלה היו אלה שקיבלו שכר מקטאר. בקפלן מפגינים האנשים שדואגים למדינה.10:58 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
משה לא מבולבל, הוא עובד עבור קטאריהו!11:51 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר