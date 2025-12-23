כוחות גדולים פשטו על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו את בתי המקום. על פי המנהל האזרחי מדובר בקרקע פלסטינית פרטית

כוחות גדולים של מג"ב ומנהל אזרחי פשטו הלילה (בין שני לשלישי) על גבעת בית ענות בהר חברון הסמוכה לקרית ארבע, והחריבו כליל את בתי המקום. על פי המנהל האזרחי מדובר בקרקע פלסטינית פרטית.

ההרב מגיע שבועיים אחרי הטלת עשרות צווי ההריסה בנקודות ההתיישבות ביו"ש והנחיית רה"מ לבצע הרס ב14 גבעות וחוות. משפחה שהתגוררה בגבעה פונתה אף היא, ואם בחודש התשיעי להריונה הושלכה מביתה יחד עם שני ילדיה אל הקור. דיר הכבשים בגבעה הוחרב גם הוא, והלול המקומי הושמד בכף הדחפור על חלק מן העופות שמצאו את מותן.

ההרס מגיע כשבועיים לאחר שרבה של העיר קרית ארבע, הרב אברהם יצחק שוורץ, קבע מזוזה במעמד חגיגי בביתה של משפחת פופר – המשפחה הראשונה שהצטרפה למקום. במנהל האזרחי מיהרו להטיל צווי הריסה על הבתים, והלילה כאמור נשלחו כבר הכוחות לביצוע.

"התעוררנו הלילה לכוחות גדולים שהקיפו את הבית", סיפר נתנאל פופר, אב המשפחה שפונתה. "אשתי בחודש התשיעי להריונה, אבל זה לא ממש עניין אותם. אמרו לנו לעזוב את הבית בלי כל הציוד תוך דקות והרסו אותו לחתיכות. למדנו שארץ ישראל נקנית ביסורים ואנו גאים על הזכות לקחת חלק במפעל ההיסטורי הזה. בית ענות עוד תלך ותפרח בעז"ה ותהפוך לישוב קבע בחבל יהודה".

הגבעה שנהרסה: סמוך לצומת העוקפים בהר חברון

גבעת בית ענות הוקמה לפני מספר חודשים בסמוך לצומת העוקפים בהר חברון, ומאז הצליחה לסכל ציד ערבי בלתי חוקי שבוצע באזור ולבלום את התפשטות הכפר חלחול לעבר כביש 60 וחוצה יהודה.

מהמנהל האזרחי נמסר: " כוחות הביטחון פעלו הלילה לאכיפה חוזרת כנגד ארבעה מבנים לא חוקיים ישראלים שנבנו במרחב צומת העוקפים שבחטיבת יהודה. הפינוי בוצע בהתאם לחוק והדין הנהוג באזור. יודגש כי רכיבי הבינוי נבנו על קרקע פלסטינית פרטית, וכי הפינוי נעשה בהתאם לצו שחתם אלוף פיקוד מרכז, זאת כחלק מחובתו של צה״ל לשלום כלל תושבי האזור".

"צה״ל ובתוכו המנהל האזרחי וכלל גופי הביטחון, ימשיכו לפעול לחיזוק הביטחון ושמירת החוק והסדר ביהודה ושומרון, תוך מתן דגש לאכיפת מבנים לא חוקיים הפוגעים בבטחון ויציבות האזור".