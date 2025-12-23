דני אבדיה וחבריו לפורטלנד טרייל בלזיירס אירחו את מוליכת המזרח, דטוריט פיסטונס. אבדיה עם נגיעה בטריפל דאבל עורר שוב סערה ברשת

דני אבדיה וחבריו לפורטלנד טרייל בלזיירס אירחו הבוקר (שלישי) את מוליכת המזרח ב-NBA, דטוריט פיסטונס. אבדיה עם נגיעה בטריפל דאבל עורר שוב סערה ברשת.

הכוכב הישראלי קלע 18 נקודות, והוסיף תשעה אסיסיטים ושמונה ריבואנדים. הטרייל בלייזרס הציגו משחק הרואי מול אחת הקבוצות הטובות ב-NBA אך הפסידו 110:102. למרות ההפסד פורטלנד במקום העשירי המוביל לפלייאין, עם 12 ניצחונות מול 17 הפסדים. מחר אבדיה והחברים יארחו את אורלנדו מג'יק, להם הפסידו לפני חודש במשחק צמוד 115:112.

that Deni to Rob connection 🤝 pic.twitter.com/5G3YdExuPv — Portland Trail Blazers (@trailblazers) December 23, 2025

הכעס על הישראלי מגיע בעקבות שינוי קטן בהוראות השופטים ב-NBA, שהגבילו את אפשריות העבירה בשחקנים שחודרים לסל. אבדיה מוביל את ה-NBA בניסיונות החדירה, ולכן מקבל הרבה שריקות. העלייה בכמות השריקות שהוא מקבל, מביא לכעס מאוהדים שטוענים שהשופטים מוטים לטובתו.

אוהד צייץ ב-X: "ה-NBA באמת החליטו לתת לדני אבדיה שריקת כוכב בעונה הזאת ואני לעולם לא אסלח להם על זה". אחר כתב: "חשודים מאוד זריקות העונשין האלה של דני אבדיה".

האסיסיט הראשון של הישראלי במשחק היה מרהיב, הוא הוביל כדור כשלא פחות, מששלושה שחקני דטוריט שומרים עליו. הוא הרים לרוברט וויליאמס לדאנק אדיר.

לא רק דני אבדיה: בן שרף עם ארבעים נקודות

אמש בן שרף להט בליגת הפיתוח עם ארבעים נקודות, (6 מ-10 לשלוש), 6 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 3 איבודים וחטיפה ב-37 דקות. והוביל את קבוצתו בליגת הפיתוח ל ניצחון 97:116 של לונג איילנד על אוקלהומה סיטי בלו. בעקבות תצוגת הענק, הוא זומן מיידית בחזרה לסגל של ברוקלין ב-NBA.

Ben Saraf was HOOPIN’ 🪣🤩 His CAREER-HIGH 40 PTS led both teams in scoring helping the @LongIslandNets secure their showcase finale W 💪 pic.twitter.com/ockQOvpUIU — NBA G League (@nbagleague) December 22, 2025



לפני יומיים דני אבדיה שוב סחב את קבוצתו לניצחון ב-NBA. הכוכב קלע 24 נקודות, והוסיף שבעה ריבואנדים, ועשרה אסיסיטים בדרך לניצחון שני ברציפות על סקרמנטו קינגס 93:98.

לצד המחמאות שהישראלי גורף, הוא קיבל כאמור גם מתקפה קטנה ברשת כשנטען כשהשופטים שורקים בקלות עבירות לטובתו. אוהד כתב ברשת: "דני אבדיה מוביל את הליגה עם מספר הזריקות הרב ביותר העונה. הנבל הזה קולע בממוצע 9.8 זריקות עונשין למשחק העונה. בשביל מישהו שאינו סופרסטאר, זה הרבה.".