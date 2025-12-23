נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר שובעל הצורך בסיפוח גרינלנד שנמצאת בשליטה דנית. וטען כי מדובר בצורך אסטרטגי דחוף

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הצהיר הלילה (בין שני לשלישי) על הצורך בסיפוח גרינלנד שנמצאת בשליטה דנית. טראמפ טען כי מדובר בצורך אסטרטגי דחוף וזלזל בדנים: "הם אומרים שהם היו שם לפני 300 שנה עם סירה. ובכן, אני בטוח שגם אנחנו היינו שם עם סירות".

ההודעה הגיעה במהלך הודעה על הקמת צי ספינות קרב חדש. "אנחנו חייבים את גרינלנד לטובת הביטחון הלאומי שלנו", אמר הנשיא לכתבים. "כשמסתכלים על קו החוף, רואים ספינות רוסיות וסיניות בכל מקום. אנחנו חייבים נוכחות שם".כחלק מהמהלך, מינה טראמפ את מושל לואיזיאנה, ג'ף לנדרי, לשליח מיוחד לאי הארקטי, בטענה שמדובר ב"איש של עסקאות" שיוכל להוביל את המהלך מול הדנים.

המינוי עורר מיידית תרעומת מיידית בדנמרק, שזימנה את שגריר ארה"ב לשיחת הבהרה. שר החוץ הדני, לארס לוקה רסמוסן, תקף את המהלך ואמר: "פתאום מופיע נציג נשיאותי שתפקידו המוצהר הוא להשתלט על גרינלנד. זהו צעד בלתי קביל לחלוטין".טראמפ מצדו דחה את הטענות ההיסטוריות של דנמרק על האי וציין כי המדינה "לא משקיעה שם כספים ואינה מספקת הגנה צבאית".

בתגובה לטענה כי דנמרק מחזיקה באי מאות שנים, השיב הנשיא בזלזול: "הם אומרים שהם היו שם לפני 300 שנה עם סירה. ובכן, אני בטוח שגם אנחנו היינו שם עם סירות". גרינלנד, המונה כ-57,000 תושבים, נהנית כיום מאוטונומיה ורשאית להכריז על עצמאות לפי הסכם מ-2009, אך היא עדיין נשענת כלכלית על סובסידיות מדנמרק.

עבור ארה"ב, מדובר בנכס אסטרטגי ראשון במעלה בשל המיקום הגאוגרפי בין אירופה לצפון אמריקה, המשמש כבר היום כבסיס למערכות הגנה נגד טילים. למרות הפוטנציאל הכלכלי הטמון במחצבים ובנפט שבאי, טראמפ הדגיש כי המניע המרכזי אינו כלכלי: "יש לנו מספיק אתרי כרייה ונפט, יותר מכל מדינה אחרת. המטרה כאן היא ביטחונית".ראש ממשלת גרינלנד, ינס-פרדריק נילסן, פרסם בתגובה הצהרה קצרה וחד-משמעית לפיה גרינלנד היא זו שתחליט על עתידה בעצמה.