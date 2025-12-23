טרגדיה קשה התרחשה בטקסס. מטוס קל של הצי המקסיקני התרסק לתוך הים מול חופי גלווסטון. חמישה הרוגים מתוך שמונה אנשים על המטוס

טרגדיה קשה התרחשה הלילה (בין שני לשלישי) בטקסס. מטוס קל של הצי המקסיקני התרסק לתוך הים מול חופי גלווסטון. על פי דיווח רשמי של הצי, על המטוס היו שמונה בני אדם בעת האירוע. חמישה מהם נהרגו בהתרסקות, שניים חולצו בחיים, ואדם נוסף מוגדר בשעה זו כנעדר, כשכוחות ההצלה ממשיכים בסריקות אחריו.

המטוס היה במהלך משימה הומניטרית של הטסה רפואית מיוחדת. מסיבה לא ידועה הוא פגע במים. זירת ההתרסקות בטקסס ממוקמת כ-80 קילומטרים דרומית-מזרחית ליוסטון. בשלב זה הגורמים הרשמיים נמנעים מהצהרה על סיבת התאונה, והנושא נמצא תחת חקירה פעילה של הרשויות.

עוד באותו נושא טראמפ מאיים על מקסיקו: "אתם מסכנים אזרחים אמריקאים" 19:40 | יאיר אמר 0 0 😀 👏

הכוחות הלוחמים של מקסיקו מורכבים מצבא מקסיקו ומהצי המקסיקני. הצבא כולל את חיל האוויר המקסיקני, והצי כולל את חיל הנחתים ואת כלי הטיס של הצי.