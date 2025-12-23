בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיבים לראיון של אלי פלדשטיין בכאן חדשות: "ראש הממשלה מעולם לא נתן הוראה להדליף מידע מסווג"

בלשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, מגיבים לראיון של אלי פלדשטיין בכאן חדשות, וטוענים כי מדובר בשקרים ממוחזרים של אדם שמנסה להסיט ממנו את אש.

על פי ההודעה: "מדובר במסכת ארוכה של טענות שקריות וממוחזרות, הנשענות כולן על עדות של אדם בעל אינטרסים אישיים ברורים, שמנסה להסיט אחריות מעצמו באמצעות הכפשה שיטתית של ראש הממשלה וסביבתו".

"ראש הממשלה מעולם לא נתן הוראה להדליף מידע מסווג לפלדשטיין – לא בצורה ישירה ולא בצורה עקיפה. הוא לא אישר עקיפת צנזורה, לא ניהל ולא הכיר שום מנגנון תשלום שכר חיצוני, ולא היה שותף לשום מהלך בלתי חוקי".