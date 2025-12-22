נתניהו נפגש בירושלים עם נשיא קפריסין ניקוס כריסטודולידיס במסגרת הפסגה המדינית ישראל יוון קפריסין, לקראת פגישה טרילטרלית עם ראש ממשלת יוון.

נתניהו ממשיך בפסגה המזרח ים תיכונית אותה הוא מקיים בירושלים, לאחר שנפגש עם ראש ממשלת יוון לפגישה אישית ודיון מדיני מורחב, ראש הממשלה נועד כעת עם נשיא קפריסין, לקראת פגישה תלת ראשית בין השלושה.

במסגרת הפסגה המדינית ישראל יוון קפריסין, המתקיימת במלון מצודת דוד בירושלים, קיים ראש הממשלה נתניהו פגישה אישית עם נשיא קפריסין, ניקוס כריסטודולידיס. על פי הודעת לשכת ראש הממשלה, הפגישה התנהלה באווירה חמה ועסקה בשורה של נושאים אזוריים, מדיניים ואסטרטגיים.

בהמשך התקיימה פגישה מורחבת בהשתתפות שרי החוץ והאנרגיה של שלוש המדינות, לצד בכירים נוספים, במוקד שיתופי הפעולה האזוריים בתחומי הביטחון, האנרגיה והכלכלה, וכן ההתפתחויות בזירה המזרח ים תיכונית.

כעת תתקיים פגישה טרילטרלית בין מנהיגי ישראל, יוון וקפריסין וצוותיהם.