ברקת מותחת ביקורת על החלטת התובע המשמעתי ומעלה טענות לחוסר אחידות באכיפה, על רקע מתיחות מתמשכת בין הפועל באר שבע לבית הדין מאז החלטות משמעתיות בעונה שעברה

הבעלים של הפועל באר שבע, אלונה ברקת, התייחסה היום (שני) להחלטת התובע המשמעתי בהתאחדות הכדורגל לא להעמיד לדין את שחקן מכבי תל אביב שגיב יחזקאל, בעקבות יריקה שביצע לעבר אוהדי באר שבע בירידה לחדרי ההלבשה באצטדיון טרנר.

בדבריה העלתה ברקת השוואה למקרה נוסף שאירע לאחרונה, שבו שחקן מ.ס אשדוד נהוראי דבוש ביצע תנועת יריקה לעבר אוהדי סכנין ובהמשך התנצל, ובית הדין החליט להעמידו לדין. ברקת כתבה: ״חידה: שגיב יחזקאל יורק בירידה לחדר ההלבשה על האוהדים בטרנר. נהוראי דבוש יורק על אוהדי סכנין ומתנצל. את מי משניהם החליט התובע להעמיד לדין?״ בהמשך הוסיפה: ״אחידות נוסח ההתאחדות״

כזכור, בעונה הקודמת ספגה הפועל באר שבע סנקציה משמעתית בעקבות פיצוץ המשחק מול בני סכנין, כאשר בית הדין קבע תוצאת 0:0 ללא נקודות לשתי הקבוצות. מאז אותו מקרה, בין המועדון מבירת הנגב מתקיימת מתיחות מתמשכת מול גורמי המשמעת של ההתאחדות, ובראשם בית הדין, על רקע שורת החלטות שנתפסו בבאר שבע כשנויות במחלוקת.