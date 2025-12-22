הזמר היהודי האמריקאי בן ה-82 שהתפרסם דרך הלהיטים "מנדי" ו"קופקבנה", חשף כי הוא עומד לעבור ניתוח לאחר שאובחן עם סרטן בריאות: "בזכות מזל הוא התגלה מוקדם"

בארי מנילו בן ה-82, שהתפרסם בשנות ה-70 עם השיר "מנדי", חושף היום (שני) כי חלה בסרטן הריאות. בפוסט ששיתף בחשבון הפייסבוק שלו לעוקביו פרסם כי חלה לאחרונה בברונכיטיס, ובעקבות כך החליט הרופא שלו לעשות לו בדיקת MRI מכיוון שרצה להיות בטוח שהכל בסדר.

"בזכות מזל הוא התגלה מוקדם", כתב מנילו לעוקביו. בעקבות כך לדבריו הוא לא יצטרך לעבור הקרנות אלא רק ניתוח להסרת הגידול הקטן שנמצא בריאותיו. "הרופאים לא מאמינים שהוא התפשט, ואני עובר בדיקות כדי לאשר את האבחנה. אז רק זה. לא כימו, לא הקרנות. רק מרק עוף ותיכף אשוב".

מנילו נולד בשם באר אלן פינקוס בניו יורק שבארצות הברית. אימו עדנה מנילו הייתה יהודייה משני הוריה, בעוד שאביו הרולד פינקוס היה יהודי רק מצד האב. הוא אימץ את שם משפחתה של אמו "מנילו" בתקופת בר המצווה שלו. מה שהפך יותר מאוחר לשם הבמה שלו, דרכו התפרסם בארצות הברית וברחבי העולם.