במהלך משחק הכדורגל שנערך אמש באצטדיון בנתניה בין מכבי נתניה למכבי תל אביב, זוהה שימוש בפירוטכניקה מסוכנת ביציעים, אירוע שבעקבותיו פתחה המשטרה בפעולות לאיתור המעורבים שננעצרו הבוקר

שני תושבי נתניה, בני 16 ו־27, נעצרו לפני זמן קצר בחשד להפעלת פירוטכניקה מסוכנת במהלך משחק הכדורגל שנערך אמש ב־אצטדיון נתניה, בין מכבי נתניה ל־מכבי תל אביב.

מהמשטרה נמסר כי השניים עוכבו לחקירה בחשד להפרת הסדר הציבורי וסיכון המשתתפים באירוע הספורט. בתום חקירתם, ובהתאם להוראות חוק הספורט, תיבחן האפשרות לנקיטת צעדים מנהליים ופליליים נגדם.

על פי ההודעה, הצעדים האפשריים עשויים לכלול קנס כספי גבוה וכן הרחקה ממגרשי הכדורגל לתקופה שתקבע. במשטרה מדגישים כי אכיפת החוק באירועי ספורט נועדה לשמור על שלום הציבור ובטיחותו, ולמנוע שימוש באמצעים מסוכנים במהלך משחקים.