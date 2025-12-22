האקבי מגן על ישראל ומבהיר שהסיוע האמריקאי חוזר לכלכלה האמריקאית, מעניק יתרון מחקרי וביטחוני עצום, ומניב לארה״ב תשואה גבוהה

אחרי לילות סוערים שעוברים על המפלגה הרפובליקנית סביב היחסים עם ישראל והאנטישמיות המבעבעת בקצוות המפלגה, שגריר ארה"ב בישראל, מייק האקבי, יוצא להגנת הקשר המיוחד בין המדינות.

בדברים שנשא, התייחס האקבי לטענה הנשמעת לעיתים בארצות הברית שלפיה הסיוע לישראל גדול מדי. לדבריו, מדובר בפרשנות שגויה של הנתונים.

“אמריקאים רבים אומרים תראו מה אנחנו עושים למען ישראל. ואני אומר לא כל כך הרבה באמת. 3.8 מיליארד דולר אולי נשמעים כמו סכום גדול, אבל במונחים של התקציב הפדרלי הכולל של ארצות הברית זה לא הרבה”.

האקבי הדגיש כי כספי הסיוע אינם יוצאים ממעגל הכלכלה האמריקאית אלא חוזרים אליה באופן ישיר.

“כל דולר מהסיוע הזה מושקע באופן מיידי ברכישת ציוד צבאי וטכנולוגי מתוצרת אמריקאית. בפועל אנחנו מקבלים את הכסף חזרה ובמהירות”.

מעבר לכך ציין השגריר כי ארצות הברית נהנית מתרומה יוצאת דופן של ישראל בתחום המחקר והפיתוח הביטחוני.

“מה שאנחנו מקבלים בתמורה הוא בונוס עצום של מחקר ופיתוח כזה שספק אם נוכל אי פעם להתחיל לשלם עליו. יש מי שמעריכים את התשואה על ההשקעה ביותר מאלף ומאתיים אחוז”.