האירוע התרחש בשעות האחרונות בחווה סמוכה לענתות, לאחר שרועי הצאן הותקפו באבנים. בעל החווה שהוזעק למקום והותקף גם הוא ביצע ירי להגנה עצמית

רועי צאן יהודי הותקף היום (שני) סמוך ליישוב ענתות, כאשר על פי הדיווח הותקפו על ידי קבוצה גדולה של תוקפים ערבים. רועה הצאן הזעיק למקום חברים מהחווה הסמוכה, אשר הגיעו לסייע להם, אולם ניסיונות התקיפה נמשכו גם לאחר הגעתם. על פי העדויות, לנוכח הסכנה המיידית לחייהם, נאלץ אחד מאנשי החווה לפתוח בירי מתוך הגנה עצמית.

עד ראייה שנכח בזירה סיפר:"כשהגעתי למקום ראיתי עשרות תוקפים שהתנפלו עלינו עם אבנים וחפצים. זה נראה כמו מארב מתוכנן היטב. היו באזור אירועי חיכוך בתקופה האחרונה, אבל האירוע הזה היה שונה וחמור יותר. אחד מהישראלים נדקר ברגלו. מדובר היה באירוע מסכן חיים, והירי בוצע בתגובה לסכנת חיים ממשית ומתוך הגנה עצמית".

כתוצאה מהאירוע נפצעו שני ישראלים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי. בנוסף, שלושה מהתוקפים נפגעו מירי, שניים מהם באורח קשה ואחד באורח קל. מדובר באירוע נוסף בשורת תקיפות שאירעו במהלך השנה האחרונה נגד רועי צאן באזור בנימין וביהודה ושומרון. נסיבות האירוע נבדקות.