הנהלת ההסתדרות הודיעה הערב כי רועי יעקב ימלא את מקומו של יו"ר ההסתדרות הנוכחי ארנון בר דוד, לאחר שבית המשפט החליט להאריך את התנאים המגבילים על בר דוד ל-90 יום נוספים

אחרי החלטת בית המשפט להארכת התנאים המגבילים נגד יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום נוספים, הנהלת ההסתדרות הודיעה הערב כי רועי יעקב ימלא את מקומו של בר דוד, למשך תקופת היעדרו. זו הפעם הראשונה בה חבר ליכוד עומד בראשות ההסתדרות.

מההסתדרות נמסר: "העברת הסמכויות לתקופת היעדרותו של בר-דוד, נועדה להבטיח רציפות תפקודית ניהולית וארגונית. ההסתדרות ממשיכה לפעול כסדרה, תוך מחוייבות עמוקה לציבור העובדות והעובדים בישראל".

בית המשפט קיבל היום (שני) את בקשת המשטרה, ומרחיק את ארנון בר דוד מההסתדרות לעוד 90 יום. נזכיר כי לפני שבועיים, המשטרה ביקשה מבית המשפט להרחיק את יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום ממשרדי ההסתדרות, לאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה – ולאסור עליו לעסוק כיושב ראש הסתדרות במשך שלושה חודשים.

אז דווח כי אם יקבל בית המשפט את בקשת המשטרה על כלל סעיפיה, השעייתו הממושכת של בר דוד מתפקידו עלולה להוביל בהמשך להדחתו בפועל – כעת לא ברור לאן זה יתפתח.

בנימוק נטען מטעם המשטרה כי עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שבר דוד "ניצל את כוחו ומעמדו כיושב ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות שחיתות, וביחד עם אחרים יצרו מנגנון שוחד שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם".