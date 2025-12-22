פרטים חדשים בפרשת היעלמות הילדה היימנוט קסאו מצפת. החוקרים יבקשו להאריך את מעצרו של החשוד שנעצר בשבוע שעבר. עם זאת, החשדות נגדו נחלשו

פרשת היימנוט קסאו: חוקרי יחידת להב 433 יבקשו מחר להאריך בשנית את מעצרו של החשוד בהיעלמותה של הילדה היימנוט קסאו, בת 11 מצפת. על פי הדיווח של עיתונאי חדשות 12, שמעון איפרגן, הוא חשוד גם בביצוע מעשה מגונה בילדה בת 12.5 מבאר שבע, וכן בגין תקיפה ושיבוש הליכי חקירה.

על פי הדיווח, החשוד, כבן 60, מכחיש מכל וכל כי היה מעורב בחטיפתה או בהיעלמותה של קסאו. לטענתו, הוא מסר אליבי שלפיו בזמן היעלמותה של קסאו התגורר בכלל בבאר שבע. לפי שעה אין פריצת דרך בפרשה והחשדות נגד החשוד שנעצר בשבוע שעבר אף נחלשו.

גורם במשטרה צוטט בחדשות 12: "בני משפחתה של היימנוט מסרו מידע לגביו, והעניין נבדק על ידי החוקרים. חובתנו להפוך אבן על אבן כדי להגיע לחקר האמת. אנחנו עוברים על כל התיק ועל עדויות חדשות".