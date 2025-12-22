יועץ התקשורת רונן צור, מתייחס להתפתחויות התקשורתיות סביב פרשת קטאר גייט – בעקבות החשיפה של אבישי גרינצייג אמש בחדשות i24NEWS – ואומר כי יש אדם אחד שיכול לשים סוף לסיפור.
צור הגיב לעניין הרב שמתחולל ברשתות החברתיות וכתב: "יש אדם אחד בלשכת ראש הממשלה שמחזיק מידע שבכוחו לשנות את ההיסטוריה ולחשוף את הנורא מכל".
"צריך לעשות הכל כדי שיסכים להיות עד מדינה – כדי להציל את המדינה", אמר צור.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
דימיטרי אוליאנובסקי
מי זו רונן צור17:27 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נמרוד כנען
בתגובה ל: דימיטרי אוליאנובסקי
שאלה טובה07:31 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברי
רונן צור. לא אמין בעליל07:30 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טי
רונן בר אין אמונה בו07:29 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותם
את רונן צור אתם שואלים. לא בושה??07:28 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
משה גרינצוויג
צריך לאשפז את הצור הגרוטאה הזה יאללה לעצור אותו ימח שמו אמן ואמן07:40 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ק.פ.
מה עם מלכה לייטנר07:31 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברי
רונן צור. לא אמין בעליל07:30 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
טי
רונן בר אין אמונה בו07:29 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותם
את רונן צור אתם שואלים. לא בושה??07:28 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
מי זו רונן צור17:27 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נמרוד כנען
בתגובה ל: דימיטרי אוליאנובסקי
שאלה טובה07:31 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר