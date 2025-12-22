יועץ התקשורת רונן צור, מתייחס להתפתחויות התקשורתיות סביב פרשת קטאר גייט – בעקבות החשיפה של אבישי גרינצייג אמש בחדשות i24NEWS – ואומר כי יש אדם אחד שיכול לשים סוף לסיפור.
צור הגיב לעניין הרב שמתחולל ברשתות החברתיות וכתב: "יש אדם אחד בלשכת ראש הממשלה שמחזיק מידע שבכוחו לשנות את ההיסטוריה ולחשוף את הנורא מכל".
"צריך לעשות הכל כדי שיסכים להיות עד מדינה – כדי להציל את המדינה", אמר צור.