הפגנת חרדים מתקיימת כעת ליד בני ברק: המשטרה הודיעה כי כביש 4 נחסם ממחלף אלוף שדה עד למחלף אם המושבות בשני הכיוונים בנוסף יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.
כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. במחלף אם המושבות לכיוון דרום התנועה מופנית לכיוון פתח תקווה.
כוחות משטרה ממשיכים לפעול לשמירת הסדר הציבורי בהפגנה הבלתי חוקית בכביש 4, סמוך למחלף גהה וברח' ז'בוטינסקי סמוך לפ"ת.
קצין משטרה בשטח הכריז על הפגנה בלתי חוקית וחרף ניסיונות ההידברות, מפירי הסדר ממשיכים להתגודד במקום תוך קריאות 'נאצים' לעבר כוחות המשטרה. המשטרה הפעילה אמצעים לפינוי ציר ז'בוטינסקי.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
אברהם
מי שיכול להפוך ניידת יכול גם לעשות בטשים17:41 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר