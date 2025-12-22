חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 22.12.2025 / 16:51

החרדים יצאו להפגין היום פעם נוספת על מעצר עריקים והחל מהשעה 16:00 אחר הצהריים ייחסם לתנועה כביש 4 בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות. כל הפרטים

הפגנת חרדים מתקיימת כעת ליד בני ברק: המשטרה הודיעה כי כביש 4 נחסם ממחלף אלוף שדה עד למחלף אם המושבות בשני הכיוונים בנוסף יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק. כביש 4 נחסם לתנועה ממחלף אלוף שדה עד מחלף אם המושבות לשני הכיוונים. במחלף אם המושבות לכיוון דרום התנועה מופנית לכיוון פתח תקווה. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות המשטרה) כוחות משטרה ממשיכים לפעול לשמירת הסדר הציבורי בהפגנה הבלתי חוקית בכביש 4, סמוך למחלף גהה וברח' ז'בוטינסקי סמוך לפ"ת. קצין משטרה בשטח הכריז על הפגנה בלתי חוקית וחרף ניסיונות ההידברות, מפירי הסדר ממשיכים להתגודד במקום תוך קריאות 'נאצים' לעבר כוחות המשטרה. המשטרה הפעילה אמצעים לפינוי ציר ז'בוטינסקי. כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות המשטרה)

