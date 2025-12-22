ישראל, יוון וקפריסין מעמיקות את שיתוף הפעולה המדיני והביטחוני. נתניהו נפגש בירושלים עם מיצוטאקיס לקראת פסגה משולשת

לאחר שדווח על שורה של מהלכים משותפים של ישראל ושותפותיה במזרח הים התיכון, בין היתר פריסת מערכות הגנה אוויריות ישראליות בשטח יוון ואפילו הקמת כוח צבאי משותף, ראש הממשלה נתניהו נפגש עם ראש ממשלת יוון. מאוחר יותר תתקיים פסגה משולשת עם ראש ממשלת קפריסין.

ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש בירושלים עם ראש ממשלת יוון קיריאקוס מיצוטאקיס, במסגרת הפסגה המדינית ישראל–יוון–קפריסין, אותה מארח נתניהו במלון מצודת דוד. הפגישה מתקיימת על רקע התחזקות שיתוף הפעולה הביטחוני, המדיני והאנרגטי בין שלוש המדינות, ובצל מתיחות גוברת מול טורקיה באזור.

תחילה קיימו שני המנהיגים פגישה אישית, ולאחריה נערכה פגישה מורחבת בהשתתפות שרי החוץ של המדינות ובכירים נוספים. על פי גורמים מדיניים, השיחות עסקו בהעמקת שיתוף הפעולה הביטחוני, בהגנה על תשתיות אסטרטגיות במזרח הים התיכון, ובתיאום עמדות מול איומים אזוריים.