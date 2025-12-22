ח"כ אחמד טיבי, השתלח היום בח"כ צבי סוכות שנבחר ליו"ר ועדת חינוך ואמר עליו: "תומך טרור שידיו מגואלות בדם השביעי באוקטובר"

ח"כ אחמד טיבי, התייחס היום (שני) בישיבת סיעת חד"ש-תע"ל, לבחירות של ח"כ צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך.

בדריו הוא אמר: "בממשלה כהניסטית ששר המשטרה בה הוא עבריין מורשע בשם איתמר בן גביר, וכנסת כהניסטית שיש בה מספר שיא של כהניסטים תומכי כהנא חי, לא פלא שיו"ר ועדת חינוך הוא מצית המסגדים צבי סוכות, תומך טרור שידיו מגואלות בדם השביעי באוקטובר ויו"ר ועדת הבריאות היא תומכת שורפי פלסטינים, לימור סון הר מלך, שהיא בעצמה מוטציה גזענית פתולגית שצריכה להיות מהצד האחר של יו"ר ועדת בריאות.

מה עוד צריך לקרות כדי להשלים את התמונה הזו? אולי למנות את ואטורי ליו"ר הכנסת, אולי את משה סעדה לפרקליט המדינה ואולי להביא עבריינים מבחוץ כדי לשמש כשרים וחברי כנסת? ישראל 2025 היא תמונת ראי מכוערת, גזענית ופאשיסטית וזה עובר כלאחר יד".