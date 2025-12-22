יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח״כ שמחה רוטמן, הודיע כי הוועדה תפעל לקידום חקיקה שתשנה את מבנה תפקיד היועצת המשפטית לממשלה, באמצעות פיצול סמכויות הייעוץ המשפטי והאכיפה

יו״ר ועדת חוקה, חוק ומשפט, ח״כ שמחה רוטמן, הצהיר היום (שני) בישיבת סיעתו כי ועדת החוקה מקדמת מהלך חקיקתי לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, וכי בכוונת הוועדה להעלות לקריאה ראשונה שתי הצעות חוק בנושא כבר בתקופה הקרובה.

לדברי רוטמן, על שולחן הוועדה מונחות כיום תשע הצעות חוק שונות העוסקות בפיצול התפקיד וקובעות הסדרים מגוונים. עד כה התקיימו דיונים שבהם נשמעו עמדות של חברי כנסת, שרי משפטים לשעבר ונציגי ארגונים שונים. ההצעה המרכזית שנדונה עד כה הייתה הצעת סיעת הציונות הדתית, הקובעת פיצול לשלושה תפקידים נפרדים: יועץ משפטי, תובע כללי ומייצג המדינה בערכאות. מתווה זה, כך צוין, הוצג גם בקווים כלליים במצע המשפטי של המפלגה ערב הבחירות.

רוטמן הסביר כי הצורך בפיצול המשולש נבע מהעוצמה הרבה שמרוכזת בידי היועץ המשפטי לממשלה, בין היתר בשל חיבור בין מתן ייעוץ משפטי לבין איום בהליכים פליליים או שלילת ייצוג עמדות שרים בפני בית המשפט, מצב שלדבריו מעניק כוח חריג וחסר תקדים לתפקיד.

עם זאת, בעקבות הערות שעלו בדיוני הוועדה ומחוצה לה, ובפרט הצעתו של שר המשפטים לשעבר דניאל פרידמן, הוחלט לקדם תחילה שתי הצעות חוק. הצעה אחת תעגן את עקרון הייצוג האותנטי, שנועד להבטיח כי עמדות שרי הממשלה יוצגו בפני בתי המשפט, ולא יכפו עליהם עמדות משפטיות או ייצוג שאינו תואם את עמדתם.

לדברי רוטמן, לאחר מתן מענה לסוגיית כפיית הייצוג, יפחת הצורך בפיצול לשלושה תפקידים, ולכן הפיצול ייעשה לשני תפקידים: תובע כללי ויועץ משפטי המשמש גם כמייצג המדינה. הליך החקיקה יתבסס, לדבריו, על תזכיר החוק שהגיש פרידמן בשנת 2008, בכפוף לשינויים שייקבעו במהלך הדיונים.

רוטמן ציין כי אחד השינויים שכבר ברור שיוכנס הוא הצעתו של ח״כ מישל בוסקילה, שהוצגה בוועדה גם על ידי שר המשפטים לשעבר גדעון סער, במטרה להבטיח כי גם לאחר הפיצול ושמירת עצמאות התביעה לא תיווצר מערכת חסרת איזונים שתפעיל לחץ בלתי מידתי על מקבלי ההחלטות.

עוד נמסר כי במסגרת החקיקה ייקבעו תנאי סף לתפקידים השונים וכן הליכי מינוי נפרדים, שיבטאו את ההבדלים בין הסמכויות והתפקידים המפוצלים.

בסיום דבריו הודה רוטמן לראש מפלגתו, השר בצלאל סמוטריץ', על הגיבוי למהלך, לשר המשפטים יריב לוין על ליווי הליכי החקיקה, ולסיעות הקואליציה על ההסכמה לקדם את החוק עד להשלמתו. רוטמן קרא לחברי הכנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה להשתתף בדיונים ולקדם את החקיקה באופן ענייני.