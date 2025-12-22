סמוטריץ׳ הציג בישיבת הסיעה שורת דרישות בנוגע להמשך הלחימה בעזה, לפגישה הצפויה בין נתניהו לטראמפ, למעמד יהודה ושומרון, ולצעדים הכלכליים שמקדם משרד האוצר בנושא יוקר המחיה

יו"ר הציונות הדתית ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ נשא היום (שני) דברים בישיבת הסיעה, והתייחס לפגישה הצפויה של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן.

לדברי סמוטריץ׳, בפגישה נדרש ראש הממשלה לוודא שישראל אינה עוצרת לפני מימוש היעד המרכזי של המלחמה, השמדת חמאס, וכי ההתחייבות ל״ניצחון מוחלט״ טרם הושלמה. הוא ציין כי האחריות להשבת החטופים מהווה שיקול מרכזי, אך הדגיש כי יש להתמקד בהמשך הדרך.

סמוטריץ׳ מנה שישה תנאים שלדבריו על ישראל להציב ביחס לעזה: שיקום הרצועה יתבצע רק לאחר פירוז מלא, ללא מתווים חלקיים, תוך קביעה שחמאס לא יוכל להישאר גורם קיים בסיום המלחמה. עוד אמר כי לא תהיה מעורבות של הרשות הפלסטינית בעזה, לא ישירות ולא בעקיפין, וכי אין לאפשר כניסת כוחות רב־לאומיים לשטח שישראל מגדירה כאחריותה. לדבריו, האחריות לפירוק חמאס ולפירוז עזה מוטלת על גורמים בינלאומיים בחלקים אחרים של הרצועה. בנוסף קרא לקבוע דד־ליין קצר לניסיונות פירוק חמאס באמצעים מדיניים, ולאחריו, כך לדבריו, ישראל תפעל בדרכה. הוא הוסיף כי ישראל לא תממן את שיקום עזה.

בהמשך אמר כי ראש הממשלה נדרש להעלות בפגישה גם את סוגיית יהודה ושומרון. סמוטריץ׳ טען כי מתקיימים מהלכים בשטח, אך לשיטתו הלקחים הביטחוניים והמדיניים מאירועי 7 באוקטובר טרם יושמו במלואם. הוא חזר על עמדתו כי הסכמי אוסלו והקמת הרשות הפלסטינית היו טעות, וקרא לפירוק הרשות, איסוף הנשק והחלת ריבונות ישראלית ביהודה ושומרון.

בדבריו הזכיר סמוטריץ׳ התבטאות קודמת של הנשיא טראמפ, שלדבריו דימה את ישראל ל״שפיץ הקטן של העט על השולחן הגדול בבית הלבן״, כהמחשה לקשיי ההגנה על הגבולות. הוא אמר כי אם לא יינקטו צעדים בכל הזירות, קיים חשש לאירועים עתידיים נוספים, והוסיף כי אינו מתכוון לשאת באחריות לאירועים דומים בעתיד.

בחלק השני של דבריו התייחס שר האוצר ליוקר המחיה. לדבריו, התקציב שהובא לאישור הממשלה ויגיע לכנסת כולל צעדים משמעותיים להפחתת יוקר המחיה. הוא ציין את רפורמת החלב ואת רפורמת הייבוא, שלדבריו צפויות להוזיל עלויות לצרכנים, וכן רפורמות נוספות ובהן רפורמת הפיקדונות. סמוטריץ׳ אמר כי מטרת הצעדים היא להוכיח שניתן להוזיל מחירים במשק הישראלי.