כולם בתנועה הרפובליקנית חיכו לשמוע את דבריו של ג'יי די אונס, לאחר ההתנגחות בשורות המפלגה בין אנטישמים וקיצונים לשמרנים, ואנס בחר צד וזעזע את כל המפלגה

סגן נשיא ארה"ב, ג'יי די ואנס, נאם אמש הכנס "AMFEST" (פסטיבל אמריקה) שמרכז מידי שנה את הקולות השמרניים הבולטים ביותר על במה אחת. הפעם התקיים האירועי בסימן ההתנקשות בצ'ארלי קירק לפני שלושה חודשים. ואנס נאם על רקע קרע משמעותי במפלגה הרפובליקנית, עם עלייה בולטת של אידיאולוגיות גזעניות, עם דגש על אנטישמיות בוטה בקצוות המפלגה, וואנס לא הסתיר את הצד שהוא בוחר.

המפלגה הרפובליקנית והתנועה השמרנית של ארה"ב עומדת בפני נקודת הכרעה, המפלגה ממשיכה להתפצל ואלמנטים בה עוברים תהליך הקצנה מואץ אל מחוזות האנטישמיות, קונספירציה, גזענות והקצנה דתית.

פיצול זה היה בוטה במיוחד במהלך כנס AMFEST הנוכחי, דוברים בולטים משני צידי הקרע הוזמנו לאירוע והתקוטטו מעל הבמה. בן שפירו, הפובליציסט היהודי ואחד הקולות השמרנים המובילים בתנועה, יצא למתקפה חזיתית כנגד אותם קולות, שבחלק מהמקרים עומדים לא רחוק מניאו-נאציזם.

בתגובה, הקול המוביל בזרם הקיצוני, טאקר קרלסון, יצא כנגד שפירו, ותקף אותו חזרה והאשים אותו בניסיון "להשתיק" דיון.

רבים חיכו ליום השלישי לאירוע, על מנת לשמוע את קולו של סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס, שלמרות קשריו הבולטים לגורמים בזרם הקיצוני, שמר על שתיקה, לא התנער מהזרם האנטישמי ואף הגן על אנשיו במקרים מסוימים.

אך כשהאיש שסומן בתור היורש של טראמפ לשנת 2028 עלה לבמה, אפשר לדמיין שחשכו עיניהם של כל המתונים בחדר, ושל היהודים הרפובליקניים יותר מכולם.

ואנס נאם נאום חלקלק, מחושב ומדויק. בו סירב בכל מעודו, לגנות או להזכיר כל דבר מהשנאה המבעבעת בקצוות המפלגה, ומעבר לכך, ואנס אף נזף באלה שיוצאים כנגד התופעה, וקוראים לא לאפשר לזרמים אלה לחדור אל המפלגה.

.@VP: "@POTUS did not build the greatest coalition in politics by running his supporters through endless, self-defeating purity tests. He says, 'Make America Great Again' because every American is invited." pic.twitter.com/IRKcHlhXKB — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) December 21, 2025

"לא בנינו את הקואליציה המנצחת הזאת, על ידי כך שהרצנו את הבוחרים שלנו דרך מבחני טוהר ומוסר, לכל אמריקאי יש מקום בתנועה הזו" הודיע ואנס, בהתרסה ישירה לאלה שקוראים לחסום קיצוניים מכניסה למפלגה.

ואנס המשיך מעבר לכך, ואף נזף בבן שפירו, בלי להזכיר את שמו: "לא באתי לכאן עם רשימה של דוברים שמרניים שאני הולך לנזוף בהם או לקרוא להשתקתם" ואנס אמר את הדברים בעקיצה בוטה לשפירו, שנזף בשורה של גורמים במהלך נאומו.

ובמקום להתייחס לאנטישמיות והגזענות שמציפים את התנועה, בחר ואנס לקרוץ לאותם גורמים, ואנס הגדיר את ארצות הברית: "אומה נוצרית, שמובלת על ידי הרצון של האל" ובחר להשקיע את זמנו בלהודיע כי "בארצות הברית כבר לא צריך לפחד מלהיות לבן".

דבריו של ואנס זעזעו את המפלגה הרפובליקנית עמוקות, כשקרע בתוכה רק מתרחב אחריו. הנאום הביא לשיח ער במיוחד בנושא, במיוחד בקרב יהודים. רבים ראו בנאום בתור בחירת צד של ואנס, וסימן חשוב לאידיאולוגיה אותה יוביל במידה ויהפוך למועמד הרפובליקני ב-2028.

גורמים רבים ובולטים בתנועה השמרנית כבר הודיעו כי יסרבו להצביע לואנס, וקוראים לקיים פריימריז פתוחים להובלת המפלגה לפני בחירות 2028, בעקבות הדברים.