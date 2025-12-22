הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים הודיעה כי הסתיימה חקירה פלילית בעניינה של עובדת מרפאה פרטית, אשר ניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של שורד שבי ששב לישראל לאחר אירועי השבעה באוקטובר. התיק הועבר לבחינת מחלקת הסייבר ב-פרקליטות המדינה, לצורך החלטה אם להעמיד את החשודה לדין

על פי ההודעה, החקירה נפתחה בעקבות דיווח שהתקבל מאחת מקופות החולים הגדולות. לפי הדיווח, מערכות הניטור של הקופה זיהו ניסיון גישה חריג לתיק רפואי של חטוף שהושב לישראל, שבוצע על ידי עובדת מרפאה פרטית, שלא לצורך מילוי תפקידה. העובדת פוטרה בסמוך לאירוע.

מהחקירה עלה כי מדובר בעובדת אדמיניסטרטיבית במרפאה פרטית המספקת שירותים לקופה. על פי הראיות, העובדת הפיקה כרטיס גישה ושימשה בו כדי לנסות לעיין בתיקו הרפואי של שורד השבי. לטענתה, הדבר נעשה מתוך סקרנות. עם זאת, הודות למדיניות האבטחה של הקופה, לא נחשפה למידע רפואי בפועל.

החשודה נחקרה באזהרה בחשד לעבירות של פגיעה בפרטיות, לרבות שימוש במידע שלא למטרה שלשמה נמסר, גילוי מידע שהגיע אליה מתוקף תפקידה, ועיבוד מידע אישי ממאגר מידע ללא הרשאה מבעל השליטה במאגר.

עו״ד עדי מנחם באר, מנהלת מחלקת האכיפה ברשות להגנת הפרטיות, מסרה כי תיקים רפואיים כוללים מידע אישי רגיש המחייב הקפדה מיוחדת על פרטיות, ובפרט כשמדובר בשורדי שבי. לדבריה, הרשות תפעל גם בעתיד לאכיפה נחושה, ובמקרים המתאימים תנקוט הליכים פליליים לצורך העמדת חשודים לדין.