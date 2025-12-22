יו"ר ישראל ביתנו תקף את הליכוד בעקבות קידום ועדת חקירה פוליטית לאירועי ה-7 באוקטובר: "אני מעריך שהמטרה שלהם היא תיאום עדויות והעלמת ראיות"

יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן התייחס היום (שני) בפתח ישיבת הסיעה לקידום הצעת הממשלה להקמת ועדת חקירה פוליטית לאירועי ה-7 באוקטובר, כשבדבריו טען כי מדובר במהלך שנועד לאפשר תיאום עדויות והעלמת ראיות.

"השבוע, במקום להקים ועדת חקירה ממלכתית, הליכוד מקימים ועדת חבלה שנועדה לטרפד את ועדת החקירה הממלכתית החוקית שנקים אחרי הבחירות. אני מעריך שהמטרה שלהם היא תיאום עדויות והעלמת ראיות" אמר ליברמן. "כל אדם סביר לא יקח חלק בוועדת החבלה הזו. כמובן, שגם אני לא. לצערי, לקציני צה"ל ומערכת הביטחון לא תהיה ברירה אלא להתייצב בפני אותה ועדת חבלה וכל העדויות יודלפו לתקשורת. לכן, להערכתי, תיאום עדויות והעלמת ראיות – תרחיש סביר".

עוד באותו נושא דרושים 80 ח"כים: קלנר הציג את החוק להקמת ועדת חקירה חלופית 14:05 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

ליברמן טען כי "כל בליץ החקיקה משקף את הכאוס בתוך הליכוד. הם מתאמצים בכל כוחם למצוא ולהמציא חוקים שהם יודעים שאין שום סיכוי שיעמדו במבחן החוק. המטרה פה היא לא שינוי מדיניות, אלא יצירת עימותים מלאכותיים מול מערכת המשפט".

"הליכוד בהיסטריה. חוק ההשתמטות נועד לרצות את השותפים החרדים שלהם בקואליציה, להחזיק בכיסא ולשמש לריבים פנימיים של פריימריס" סיכם. "אני מאוד מקווה שנחליף את הממשלה בהקדם ונחזיר את המדינה למסלול הנכון".