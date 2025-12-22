הפגנת חרדים נוספת תתקיים במרכז. המשטרה הודיעה על הכבישים שייחסמו: "המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה"

הפגנת חרדים נוספת תתקים היום (שני). משטרת הודיעה על הכבישים החסומים: כביש 4 מאלוף שדה עד לאם המושבות בשני הכיוונים בנוסף יש היתכנות לעומסי תנועה וחסימות על ציר ז׳בוטינסקי בני ברק.

מהמשטרה נמסר: " שוטרי מרחב דן ימצאו במקום, יבצעו הכוונת תנועה וישמרו על הסדר הציבורי. אנו ממליצים לציבור לנסוע בדרכים חלופיות ולהתעדכן בכל עת – יש להימנע מהגעה למקומות אלו. משטרת ישראל רואה בזכות המחאה כאבן יסוד במדינה דמוקרטית ומאפשרת מחאות כל עוד הן מתקיימות במסגרת החוק , יחד עם זאת המשטרה לא תאפשר הפרות סדר מכל סוג או פגיעה בחופש התנועה וכל התנהגות העלולה לסכן את שלומו של הציבור".

כזכור 13 שוטרים נפצעו ביום חמישי האחרון בעימותים עם מאות חרדים סמוך לרחוב בר אילן בירושלים בגלל דו"ח. מתפרעים הפכו ניידת, זרקו אבנים ופצעו את השוטרים. המשטרה אישרה שימוש באמצעים לפיזור הפגנות. ארבעה נעצרו.