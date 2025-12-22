צה"ל תוקף שוב ושוב מחבלי חיזבאללה בדרום לבנון. במקביל, צה"ל נמצא בימים אלה בשלבים מוגברים לאפשרות של הרחבת המערכה בלבנון

דובר צה"ל מסר כעת (שני) כי צה"ל תקף לפני זמן קצר מספר מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה במרחב צידון שבדרום לבנון. אמש צה"ל תקף 2 מוקדים נוספים בדרום לבנון וחיסל מחבלים.

נזכיר כי צה"ל נמצא בימים אלה בשלבים מוגברים לאפשרות של הרחבת המערכה בלבנון, כאשר נקודת המוצא במערכת הביטחון היא שיש חשבון פתוח עם חיזבאללה, שלא סיים להגיב על חיסול טבטבאי, כך דווח בחדשות 12.

על פי הדיווח, בפיקוד הצפון מוודאים שהכוחות נמצאים במוכנות לכל אופציה, במיוחד עכשיו – ההבנה היא שחיזבאללה יכול להגיב במספר דרכים: מטען נגד כוחות צה"ל שבתוך לבנון, ירי לעבר יישובי הצפון – מטח נרחב או רקטה בודדת, וגם אפשרות של פיגוע נגד מטרות ישראליות או יהודיות בחו"ל.