בעקבות החלטת הממשלה על סגירת גל"צ כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כל המיונים לגלי צה"ל ולהתחיל בשיבוץ החיילים ביחידות צה"ל השונות

בעקבות החלטת הממשלה היום (שני) על סגירת גלי צה"ל שר הביטחון ישראל כ"ץ הנחה את צה"ל להפסיק באופן מיידי את כלל המיונים לגלי צה"ל ולהתחיל בשיבוץ החיילים המשרתים ביחידה בסדיר ובמילואים ביחידות צה"ל השונות.

שר הביטחון הורה להתחיל להיערך באופן מידי כדי להפסיק את שירות חיילי צה"ל ביחידה. כ"ץ הורה לביצוע מהלך הדרגתי כדי לשבץ אותם ביחידות צה"ל השונות, תוך מתן עדיפות לשיבוץ בתפקידי לוחמה ובתפקידי תומכי לחימה. במקביל לכך, הנחה שר הביטחון את מנכ"ל משרדו, אלוף (מיל') אמיר ברעם, לסייע לאזרחים עובדי צה"ל המועסקים בתחנה, ולסיים את העסקתם בהסדרים ראויים ככל הניתן ובהתאם לחוק.

עוד באותו נושא לא חיכו דקה: עתירה הוגשה לבג"ץ נגד סגירת גלי צה"ל 13:43 | חדשות סרוגים 8 0 😀 👏

שר הביטחון הנחה גם על סיום כל ההתקשרויות של התחנה, כולל התקשרויות עם יועצים המשמשים כעיתונאים וכן סיום ההתקשרות עם מבנה התחנה, כחלק מהיערכות כוללת להפסקת פעילותה. על פי הנחיית שר הביטחון, כלל הצעדים יושלמו עד ליום 15.2.2026, במטרה להשלים את תהליך סגירת התחנה והפסקת פעילותה עד ליום 1.3.2026".

כזכור מוקדם יותר היום למרות ההתנגדות המשפטית: הממשלה אישרה פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל עד ה-1 במרץ 2026.

"היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה״ל – תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן" אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. "יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה״ל, להפריט את גלי צה״ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".