למרות התנגדות היועמ"שית, הממשלה אישרה פה אחד את ההצעה לסגירת גלי צה"ל עד ה-1 במרץ 2026. שר הביטחון ישראל כ"ץ: "עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו"

למרות ההתנגדות המשפטית: הממשלה אישרה כעת (שני) פה אחד את הצעת שר הביטחון ישראל כ"ץ לסגירת תחנת הרדיו הצבאית גלי צה"ל עד ה-1 במרץ 2026.

"היום אנחנו מביאים את הצעת שר הביטחון לביטול גלי צה״ל – תחנה צבאית שמשדרת ברשות של צבא, נדמה לי שזה קיים בצפון קוריאה ואולי עוד כמה מדינות ואנחנו בטח לא רוצים להימנות איתן" אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו בפתח ישיבת הממשלה. "יש הצעות חוזרות ונשנות להוציא, לבטל את גלי צה״ל, להפריט את גלי צה״ל. אני חייב להגיד שאני פתוח לכל ההצעות הללו משום שאני מאמין בתחרות. אז הגיע הזמן ויפה שעה אחת קודם".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ)

במהלך הדיון כ"ץ אמר כי "מציאות שבה במדינת ישראל מופעלת תחנת רדיו, המיועדת לכלל אזרחי המדינה, על ידי הצבא היא אנומליה שלא קיימת במדינות דמוקרטיות. האנומליה הזאת מסבה קושי מהותי לצה"ל הנובע מעירוב צה"ל, בעל כורחו, בשיח הפוליטי. עיסוק התחנה בתכנים פוליטיים פוגעת בצבא ההגנה לישראל, בחייליו ובאחדותו".

לדבריו, "כאשר החליטה ממשלת ישראל על הקמת תחנת שידור צבאית היא כיוונה לכך שהתחנה תשמש כפה ואוזן לחיילי צה"ל ומשפחותיהם. בפועל – התחנה הפכה במהלך השנים לבמה שבה נשמעות דעות שרבות מהן תוקפות את צה"ל ואת חיילי צה"ל עצמם. גלי צה"ל לא משמשת כפה ואוזן לחיילים – ומשדרת תכנים פוליטיים ומפלגים אשר אינם עומדים בקנה אחד עם ערכי צה"ל".

"בשנתיים האחרונות, לאורך המלחמה, חיילים ואזרחים רבים, ובכללם גם בני משפחות שכולות, התלוננו פעמים רבות שהם מרגישים כי התחנה לא מייצגת אותם ואף פוגעת במאמצי המלחמה ובמורל. חמור מכך – אויבינו מפרשים את המסרים האלה לא אחת ככאלו שמועברים על ידי צה"ל" הוסיף כ"ץ. "חשוב להזכיר: אישור הקמת גלי צה״ל בשנת 1950 ניתן כהוראת שעה לשנת ניסיון אחת בלבד – ומאז, במשך 75 שנים, לא התקבלה כל החלטת ממשלה להמשך הפעלתה ולא נערכה בחינה מסודרת של נחיצותה".

עוד באותו נושא מגיש ערוץ 14 נגד סגירת גל"צ: "החלטה פחדנית ועלובה" 08:37 | חדשות סרוגים 5 1 😢

"לאורך השנים הצביעו שרי ביטחון ורמטכ״לים על הקושי הערכי והמבני שבהפעלת גוף תקשורת פוליטי בתוך צה״ל. כולם הדגישו כי עיסוק חיילים באקטואליה פוליטית סותר את עקרונות הממלכתיות והניטרליות של צה״ל. בנוסף, פעילותה של התחנה מייצרת התנגשות אינהרנטית עם ההיררכיה הצבאית, ועם סמכות הפיקוד" טען, כשהוא מציג את טענות הרמטכ"לים לשעבר אביב כוכבי, גדי איזנקוט והרצי הלוי נגד התחנה. "לאחר ה-7 באוקטובר, הקשיים הללו התחדדו עוד יותר. על כן מיניתי ועדה מייעצת לבחינת פעילות התחנה".

לטענת כ"ץ, "הוועדה קיימה עבודה יסודית, רחבה ומעמיקה, שמעה גורמים רבים מהביטחון, התקשורת והחברה האזרחית – והמליצה על שתי חלופות: סגירת מחלקת החדשות או סגירת התחנה כולה. הוועדה הבהירה כי החלופה הראשונה מלווה בקשיים יישומיים ומשפטיים כבדי משקל. לאחר בחינה רצינית ומעמיקה, החלטתי כי החלופה הראויה והנכונה היא סגירת התחנה".

עוד באותו נושא נתניהו מתפוצץ בדיון על סגירת גל"צ: "זה לא הגיוני" 13:31 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

בעקבות אישור הממשלה, כ"ץ ציין כי "יוקם צוות יישום במשרד הביטחון שיפעל ליישום ההחלטה באופן אחראי, לרבות הסדרת סיום העסקת העובדים בהסדרים ראויים ובהתאם לדין. לעניין גלגלצ – מדובר בתחנה אהודה, שאינה עוסקת באקטואליה ושייעודה מאבק בתאונות דרכים. לפיכך, צוות היישום יבחן את אופן המשך פעילותה תוך שמירה על אופייה וצביונה".

"לסיכום, מבלי לפגוע בתרומתה ההיסטורית והתרבותית של גלי צה״ל לאורך השנים, אני משוכנע כי הקושי המהותי שבהפעלת תחנת רדיו אזרחית בידי הצבא גובר כיום על התועלת שבהמשך קיומה" חתם כ"ץ את דבריו. "לפיכך, אני מבקש את אישור הממשלה לסגירת תחנת גלי צה״ל עד ל-1 במרץ 2026".