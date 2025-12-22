ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שני) בחריפות את הייעוץ המשפטי במהלך הדיון על סגירת גלי צה"ל: "זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת"
דבריו המלאים :"לא ייתכן שהייעוץ המשפטי תמיד נגד. זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת, למרות שיש חוות דעת של ייעוץ משפטי קודם שתומכת בסגירת גלי צה"ל. מה השתנה? רק הממשלה".
מוקדם יותר השרה אורית סטרוק אמרה בישיבת הממשלה על סגירת גל"צ כי צריך לסגור גם את גלגלצ מכיוון שזה חילול שבת בפקודה ללא קשר לבטחון או לפיקוח נפש.
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
אורח
צודק רוה"מ, כל מה שהממשלה שנבחרה בדרך דמוקרטית (?) קובעת, יש לקיים ללא ספקות וללא שאלות...13:33 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
נורא נורא חשוב עכשיו. לבטל את גל"צ. בחוסר ענייניות, אינטרסנטית לקואליציית השחיתות והאסון. מזל שיש יועצת חזקה השומרת על החוק ועל השכל הבריא של המדינה. לכלא את כל קואליציית הזדון מפקירת...
נורא נורא חשוב עכשיו. לבטל את גל"צ. בחוסר ענייניות, אינטרסנטית לקואליציית השחיתות והאסון. מזל שיש יועצת חזקה השומרת על החוק ועל השכל הבריא של המדינה. לכלא את כל קואליציית הזדון מפקירת החטופים ופועלת במחשכים כנגדם.המשך 13:56 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוישיק
כשהממשלה פועלת נגד מדינת ישראל, אז הייעוץ המשפטי מתנגד. מה אתה מלין, מלאך חבלה, מחריב ישראל.16:12 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
נתניהו ''שכח'' שגם לארה''ב ולבריטניה יש תחנות רדיו צבאיות. ''לא דמוקרטי'', עאלק20:25 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רותי
נתניהו ''שכח'' שגם לארה''ב ולבריטניה יש תחנות רדיו צבאיות. ''לא דמוקרטי'', עאלק20:25 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוישיק
כשהממשלה פועלת נגד מדינת ישראל, אז הייעוץ המשפטי מתנגד. מה אתה מלין, מלאך חבלה, מחריב ישראל.16:12 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
נורא נורא חשוב עכשיו. לבטל את גל"צ. בחוסר ענייניות, אינטרסנטית לקואליציית השחיתות והאסון. מזל שיש יועצת חזקה השומרת על החוק ועל השכל הבריא של המדינה. לכלא את כל קואליציית הזדון מפקירת...
נורא נורא חשוב עכשיו. לבטל את גל"צ. בחוסר ענייניות, אינטרסנטית לקואליציית השחיתות והאסון. מזל שיש יועצת חזקה השומרת על החוק ועל השכל הבריא של המדינה. לכלא את כל קואליציית הזדון מפקירת החטופים ופועלת במחשכים כנגדם.המשך 13:56 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורח
צודק רוה"מ, כל מה שהממשלה שנבחרה בדרך דמוקרטית (?) קובעת, יש לקיים ללא ספקות וללא שאלות...13:33 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר