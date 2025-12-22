ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף בחריפות את הייעוץ המשפטי במהלך הדיון על סגירת גלצ: "זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת"

ראש הממשלה בנימין נתניהו תקף היום (שני) בחריפות את הייעוץ המשפטי במהלך הדיון על סגירת גלי צה"ל: "זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת"

דבריו המלאים :"לא ייתכן שהייעוץ המשפטי תמיד נגד. זה לא הגיוני שכל הזמן הם נגד כל מה שהממשלה מקדמת, למרות שיש חוות דעת של ייעוץ משפטי קודם שתומכת בסגירת גלי צה"ל. מה השתנה? רק הממשלה".

עוד באותו נושא סטרוק לא מסתפקת בגל"צ: "זה חילול שבת, צריך לסגור גם אותה" 12:53 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

מוקדם יותר השרה אורית סטרוק אמרה בישיבת הממשלה על סגירת גל"צ כי צריך לסגור גם את גלגלצ מכיוון שזה חילול שבת בפקודה ללא קשר לבטחון או לפיקוח נפש.