כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההלכים הוגשו נגד תושב תל אביב שתועד פורץ חמש פעמים לבית כנסת בלב העיר וגונב רכוש, שתייה וכסף מזומן

שוטרי תחנת לב תל אביב עצרו בשבוע שעבר חשוד, תושב העיר בן 46, לאחר שעל פי החשד פרץ לבית כנסת ברחוב יהדה הלוי בחמישה מקרים שונים. הבוקר, יחידת התביעות של מחוז תל אביב הגישה נגדו היום (ראשון) כתב אישום חמור ובקשה למעצר עד תום ההלכים.

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . צילום: דוברות המשטרה

הסיפור התחיל בתאריך 15.12, כשבמוקד 100 של המשטרה התקבל דיווח על דמות חשודה בתוך בית הכנסת. שוטרי הסיור שהגיעו למקום תוך זמן קצר הצליחו לאתר את החשוד ולעצור אותו בסמוך למבנה. הוא הועבר לחקירה בתחנה ובהמשך נכלא.

עוד באותו נושא תיעוד מזעזע: תקפו את המוכר בגלל וויכוח על טוסט 14:11 | חדשות סרוגים 0 1 😢

מחקירת האירוע, שבוצעה בשיתוף חוקרי המז"פ של מרחב ירקון, עלה דפוס פעולה קבוע: החשוד נהג להגיע למקום, לטפס אל החלון, לדחוף אותו פנימה וכך להיכנס למבנה. על פי החשד, הוא פעל בשיטה זו בחמשיה מועדים שונים במהלך החודש האחרון.

בכל אחת מהפריצות, נטל החשוד מהמקום רכוש, שתייה וכסף מזומן, כולל פתיחה וגניבה מקופות צדקה שהיו במקום. כאמור, הבוקר הוגש נגדו כתב האישום בגין התפרצות למקום תפילה וגניבה, והמשטרה מבקשת להותירו במעצר עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו.