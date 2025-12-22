עיתונאי 'ישראל היום' אריאל כהנא, התייחס היום (שני) לחשיפה ב-i24 שם נחשף כיצד עוזרי לשכת נתניהו החדירו מסרים קטאריים לתקשורת הישראלית.
בדבריו הוא כתצב: "צפיית חובה בכתבה המזעזעת של אבישי גרינצייג (i24), כיצד אנשים בסביבה הכי קרובה של נתניהו וכאילו בשמו, עבדו כדי לשפר את תדמיתה של קטאר בישראל, ועוד בימים הכי קשים של המלחמה ושל החטופים.
אם הם עשו זאת על דעת נתניהו (כגרסת פלדשטיין) זה נורא. ואם הם לא עשו זאת על דעתו, זה נורא לא פחות. והערה אישית: מי שעוקב אחריי יודע שיש לי ביקורת חריפה על מצרים. ברם, היא לא הגיעה מפלדשטיין או מאנשי נתניהו, אלא מהעובדות ומאנשי מקצוע. וכמובן, את מה שיש לי לומר על קטאר אמרתי, וזו ממש לא הייתה סנגוריה – אפשר לגלול מעלה ולראות"
מוקדם יותר היום, גם ינון מגל התייחס לתחקיר של ואמר כי אלי פלדשטיין הצליח לעבוד גם עליו. בתכניתו היומית ברדיו 103FM, אמר מגל: "הגנתי על אלי פלדשטיין כי הוא נשבע לי שהוא לא עבד עם קטאר. האמנתי לו ונפלתי. האיש הזה עבד על כולם – אי אפשר לקנות ממנו מכונית משומשת".
מגל המשיך ואמר: "כשהוא מדבר עם עיתונאים והוא ממציא אינפורמציות, והוא משרת אדון אחר – אני האמנתי לו, התברר שגם אותי הוא שיקר".
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
1 דיונים
nhiphj
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים13:27 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
תסבירו למה בקניונים ומרכזי קניות במעליות של אוטיס מפרסמים במסכי פרסומת את קטאר?13:26 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
יש אשם אחד. הגיע הזמן לחקירה ולכלא. מהר לפני שנגלה עוד סכנה נוראית מחייבת מלחמה מיידית. כמו ששופרות קטנטנים משדרים בימים האחרונים.13:50 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: עראק
אבל יש לו בובת באגס באני, היא תציל אותו מכל צרה! הכל בסדר.14:20 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מגל עם ההצגות שלו "נפלתי", עבדו עליי... כאילו שהוא לא יודע על קטארגייט ושמע על זה פעם ראשונה אתמול.14:19 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מגל עם ההצגות שלו "נפלתי", עבדו עליי... כאילו שהוא לא יודע על קטארגייט ושמע על זה פעם ראשונה אתמול.14:19 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
עראק
יש אשם אחד. הגיע הזמן לחקירה ולכלא. מהר לפני שנגלה עוד סכנה נוראית מחייבת מלחמה מיידית. כמו ששופרות קטנטנים משדרים בימים האחרונים.13:50 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: עראק
אבל יש לו בובת באגס באני, היא תציל אותו מכל צרה! הכל בסדר.14:20 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
nhiphj
כיתת יורים לחיסול אדולף ביבי ושותפיו הנגלים והנסתרים13:27 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרחית
תסבירו למה בקניונים ומרכזי קניות במעליות של אוטיס מפרסמים במסכי פרסומת את קטאר?13:26 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר