לשכת ראש הממשלה בנימין נתניהו, נמצאת גם תחת מתקפה מהימין לאור הגילויים החדשים בעניים הפצת המסרים של קטאר: "צפיית חובה בכתבה המזעזעת"

עיתונאי 'ישראל היום' אריאל כהנא, התייחס היום (שני) לחשיפה ב-i24 שם נחשף כיצד עוזרי לשכת נתניהו החדירו מסרים קטאריים לתקשורת הישראלית.

בדבריו הוא כתצב: "צפיית חובה בכתבה המזעזעת של אבישי גרינצייג (i24), כיצד אנשים בסביבה הכי קרובה של נתניהו וכאילו בשמו, עבדו כדי לשפר את תדמיתה של קטאר בישראל, ועוד בימים הכי קשים של המלחמה ושל החטופים.

‏אם הם עשו זאת על דעת נתניהו (כגרסת פלדשטיין) זה נורא. ואם הם לא עשו זאת על דעתו, זה נורא לא פחות. ‏והערה אישית: ‏מי שעוקב אחריי יודע שיש לי ביקורת חריפה על מצרים. ברם, היא לא הגיעה מפלדשטיין או מאנשי נתניהו, אלא מהעובדות ומאנשי מקצוע. וכמובן, את מה שיש לי לומר על קטאר אמרתי, וזו ממש לא הייתה סנגוריה – אפשר לגלול מעלה ולראות"

עוד באותו נושא חברי הכנסת מגיבים לגילויים החדשים: "זו רעידת אדמה"

מוקדם יותר היום, גם ינון מגל התייחס לתחקיר של ואמר כי אלי פלדשטיין הצליח לעבוד גם עליו. בתכניתו היומית ברדיו 103FM, אמר מגל: "הגנתי על אלי פלדשטיין כי הוא נשבע לי שהוא לא עבד עם קטאר. האמנתי לו ונפלתי. האיש הזה עבד על כולם – אי אפשר לקנות ממנו מכונית משומשת".

מגל המשיך ואמר: "כשהוא מדבר עם עיתונאים והוא ממציא אינפורמציות, והוא משרת אדון אחר – אני האמנתי לו, התברר שגם אותי הוא שיקר".