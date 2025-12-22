ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף בחריפות את בנימין נתניהו בעקבות הגילויים החדשים בפרשת קטארגייט: "לשכת נתניהו פעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה. זהו ארוע הבגידה החמור בתולדות ישראל"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס היום (שני) לדיווחים החדשים על פרשת קטארגייט, כשתקף בהודעה חסרת תקדים את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואנשי לשכתו. בדבריו קרא לנתניהו להתפטר באופן מיידי בעקבות הקשרים של הלשכה לקטאר בזמן המלחמה.

"לשכת נתניהו בגדה במדינת ישראל ובחיילי צה״ל בשעת מלחמה ופעלה עבור קטאר למען בצע כסף, ונתניהו עצמו מטייח את זה. זהו ארוע הבגידה החמור בתולדות ישראל, מכיון שבשונה מהבוגדים מרדכי וענונו ואודי אדיב, כאן הם פועלים מתוך קודש הקודשים של ביטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה" אמר בנט. "בין אם נתניהו ידע ובין אם לא ידע שלשכתו עובדת בשכר עבור אויב בשעת מלחמה, שתי האפשריות מחייבות התפטרות מיידית שלו".

עוד באותו נושא חברי הכנסת מגיבים לגילויים החדשים: "זו רעידת אדמה" 12:32 | חדשות סרוגים 15 0 😀 👏

לדבריו, "מדינת ישראל חייבת לבוא חשבון בכל כוחה עם האנשים שבגדו בנו. אלה מילים קשות, ואני עומד מאחוריהן בצורה מלאה. קריאת כל החומרים שנחשפו עולה תמונה ברורה ומחרידה: שלושה מיועצי נתניהו הקרובים ביותר שימשו הלכה למעשה סוכנים מופעלים בתשלום של קטאר וחמאס בשיא המלחמה, כשחיילינו נלחמים ונהרגים מכדורי חמאס שנרכשו בכסף קטארי. זה בהחלט יכול להסביר מדוע ממשלת ישראל כשלה במטרה העליונה שהיא הגדירה לעצמה במלחמה: השמדת חמאס. לאחר שנתיים של מלחמה נוראה, עם מחיר דמים כבד של לוחמינו הגיבורים, חמאס עדיין עומד על רגליו וחוזר להתעצם".

"הנה העובדות, תשפטו בעצמכם"

בנט המשיך והציג לציבור את העובדות, כשקרא: "תשפטו בעצמכם: 1. שלושת האנשים הקרובים ביותר לנתניהו קיבלו משכורות מקטאר בזמן המלחמה שלנו נגד חמאס-קטאר. על עובדה זו כבר אין מחלוקת. שלושתם כבר מודים בזה בפה מלא. הם נכנסו איתו לקודשי הקודשים בקרייה, לבור חיל האוויר ולמקומות המסווגים ביותר".

"2. קטאר = חמאס. ידיה של קטאר מגואלות בדמם של בנינו ובנותינו שנרצחו, נאנסו, נשרפו ונחטפו בשבעה באוקטובר" הזכיר. "קטאר היא הספונסר הראשי של חמאס, היא זו שמימנה את מפלצת הטרור בעזה, היא מפעילה את רשת אל-ג׳זירה האנטישמית והיא מארחת את ראשי חמאס בשטחה. גם על כך אין מחלוקת".

"3. שלושת היועצים הללו ניצלו את מעמדם בקודש הקודשים של ישראל, כדי לחזק את מדינת קטאר בזמן המלחמה (!). בחומרים רואים בבירור כיצד הם עובדים יומם ולילה בחיזוק קטאר-תומכת-חמאס בזמן שחיילינו נלחמים ונהרגים בעזה. 4. מטרת קטאר המוצהרת היא הישרדות חמאס. מטרת המלחמה המוצהרת של ישראל היא השמדת חמאס".

"הם בחרו צד. במקום לפעול למען ישראל, הם פעלו למען אויבי ישראל" תקף בנט. "דוגמה אחת לפגיעה שלהם בבטחון ישראל: אנחנו יודעים שמצרים מתעבת את חמאס ורוצה בחיסולם. לשכת נתניהו פעלה ללא הרף להשחיר דווקא את מצרים, שהיא אנטי-חמאס, ולהלבין את קטאר שהיא פרו-חמאס. הפוך לגמרי מהאינטרס הבטחוני שלנו. וזה רק קצה הקרחון שמדגים את סוג הנזקים הבטחוניים שהם גרמו".

"יועצי נתניהו שימשהו כסוכני חמאס"

"מחיבור כל העובדות האלה, אין מנוס מההבנה הברורה: חיזוק קטאר-חמאס מלשכת רה"מ בזמן שישראל מנהלת מלחמה להשמדת חמאס, פגע מעשית בביטחון ישראל ובחיילי צה״ל" טען ראש הממשלה לשעבר. "כפי שכבר אמרתי, איני עוסק בפן המשפטי. ייתכן שיש לאקונה בחוק שלא מגדירה רשמית את קטאר כאויב. בזה בית המשפט יכריע. אני מדבר בטחונית וערכית. קטאר היא אויב מר של ישראל שחפצה בהשמדת המדינה היהודית ופעלה ופועלת רבות למען השגת מטרה זו. סיוע בסתר לקטאר הוא בגידה בחיילינו".

"הייתי ראש ממשלה. ניהלתי את הישיבות הכי רגישות ומסווגות. אני אומר לכם חד משמעית: החדרים הפנימיים של לשכת ראש ממשלה הם ליבת הביטחון של ישראל, מקום שנוהגים בו בחרדת קודש" הזכיר בנט. "לו גיליתי שאחד מיועציי מקבל משכורת ממדינה אחרת, ועוד מדינת אויב (!) הייתי מעיף אותו בו-ברגע, ומטיל על ראש השב״כ לחקור אותו בכל הכלים".

עוד באותו נושא ירון אברהם בווידוי: "איזה מזל ענק יש לי" 12:19 | חדשות סרוגים 0 0 😀 👏

"דמיינו רגע שנתניהו היה מגלה שיועץ שלו עובד אצל יריב פוליטי, נניח בני גנץ. הוא היה מעיף אותו בו ברגע. אבל כשהיועצים עובדים אצל האויב שלנו, הוא משאיר אותם. מה זה מלמד אותנו?" שאל. "האם הוא ידע בזמן אמת שיועציו הם סוכנים קטארים? האם הוא לא שם לב לזה? שתי האפשרויות הן הכי חמורות שיש ודורשות התפטרות מיידית שלו לצד בקשת סליחה וכפרה".

"עם ישראל צריך שיהיה לו אמון מוחלט במנהיגיו" סיכם בנט. "ביום הראשון לממשלה בראשותי נקים ועדת חקירה ממלכתית שתחקור גם את הסיוע למדינת אויב בשעת מלחמה. רק כך נוכל לשקם את האמון של עם ישראל ואת בטחון המדינה".