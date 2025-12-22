השרה אורית סטרוק אמרה בישיבת הממשלה על סגירת גל"צ כי צריך לסגור גם את גלגלצ מכיוון שזה חילול שבת בפקודה ללא קשר לבטחון או לפיקוח נפש

דבריה של השרה: "גל"צ היא היחידה הצה"לית היחידה בה מתבצע חילול שבת ומועדי ישראל בפקודה, ללא שום קשר לבטחון או לפיקוח נפש. זו סיבה נוספת לסגירת התחנה, מעבר לעובדה שמדובר בהמלצה של 3 רמטכ"לים (אייזנקוט, כוכבי, והלוי), ולבעיה ערכית בסיסית בעצם העיסוק של חיילי צה"ל בפוליטיקה".

גלגלצ לא מתפקדת כלל בתחום המאבק בתאונות, והראיה: אינה משנה את פס השידורים שלה בהתאם לתאונות הדרכים. מזכיר הממשלה הבטיח לי שנושא חילולי שבתות ומועדי ישראל יקבל התייחסות בהחלטה על הסגירה".