השרה אורית סטרוק אמרה היום (שני) בישיבת הממשלה על סגירת גל"צ כי צריך לסגור גם את גלגלצ מכיוון שזה חילול שבת בפקודה ללא קשר לבטחון או לפיקוח נפש.
דבריה של השרה: "גל"צ היא היחידה הצה"לית היחידה בה מתבצע חילול שבת ומועדי ישראל בפקודה, ללא שום קשר לבטחון או לפיקוח נפש. זו סיבה נוספת לסגירת התחנה, מעבר לעובדה שמדובר בהמלצה של 3 רמטכ"לים (אייזנקוט, כוכבי, והלוי), ולבעיה ערכית בסיסית בעצם העיסוק של חיילי צה"ל בפוליטיקה".
גלגלצ לא מתפקדת כלל בתחום המאבק בתאונות, והראיה: אינה משנה את פס השידורים שלה בהתאם לתאונות הדרכים. מזכיר הממשלה הבטיח לי שנושא חילולי שבתות ומועדי ישראל יקבל התייחסות בהחלטה על הסגירה".
שירי מנתניה
סטרוק לא שמעה על שיטת האסלאמי? סבלנות! לאט לאט... לא תשאר שום תקשורת חופשית במדינת ביביסטאן.12:59 22.12.2025
רחל
Stroke זה ארוע מוחי, תרתי משמע.13:23 22.12.2025
לדעתי
צודקת, עם ובלי קשר לחילול השבת. צבא לא צריך תחנת רדיו.13:58 22.12.2025
לדעתי
