תוכנית טראמפ מתפרקת. לאחר שחמאס לא עמד בהסכם ועדיין לא החזיר את גופתו של החלל החטוף רן גואילי, כעת השלב הבא שקשור בפירוק חמאס מנשקו – נתקל בקשיים.
מקורות מצריים אמרו הבוקר (שני) לעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה כי "דיונים עם בכירים אמריקנים בימים האחרונים הניבו הסכמה ראשונית, שלפיה הכוח הבין-לאומי המיועד להיפרס ברצועת עזה לא יהיה אחראי על פירוק חמאס מנשקו".
במערב נפוצו הערכות על פירוק הנשק של חמאס בידי כוח בין-לאומי, בקהיר מציבים קו אדום ומבהירים: "אלו שמועות חסרות בסיס, זה יעמוד לדיון מורכב וממושך". הבכיר המצרי טען כי האיומים של ישראל לא עוזרים, ואף כוח לא מתכנן לעשות את העבודה הזו. עוד הוא הוסיף: "אין ברירה אלא להסתמך על לחץ אמריקני כדי להשיג התקדמות".
הוא המשיך וביקש להפריך את הטענות, שלפיהן כוח היציבות הבין-לאומי יפרק את חמאס מנשקו. "זו טענה לא נכונה. תוכנית טראמפ לא קבעה מי יפרק את הנשק", טען. "כל הפעלים במסמך מנוסחים בלשון סביל. לא נאמר מי מבצע את הפירוק. המסמך לא מדבר על כוח שיבצע פירוק נשק, אלא לכל היותר על משקיפים עצמאיים שיעריכו את התהליך".
חבצלת
נתניהו מכר את המדינה תמורת כסף יש לא סיכום עם הרצוג לחנינה אנחנו ילדינו נכדנו ניניו יאכלו מרורים12:52 22.12.2025
רצון
נתניהו חילק צוללות מזון דלק דולרים ועכשו גז מה נישאר מצרים התחמשה ב5000 טנקים חדישים רחפנים טילים מה נישאר לתפוס את המומנטום ולתקוףנתניהו לא אמין כי הוא שרוף12:50 22.12.2025
דש
לפעמים יש ניגודים בין הערכות "המומחים" בסופו של דבר מי שיחליט על דרך הביצוע זאת תהיה ארה"ב באופן בלעדי לפי תוכנית סדורה בהתייעצות עם ישראל הדרך להפוך את עזה למקום שפוי ולא חמאס לנד זה יתחלק בין כמה מדינות שיהיה לכול מדינה תפקיד מוגדר ולא משמשהמשך 12:59 22.12.2025
חני
נתניהו בוגד אתם עוד תגלו12:53 22.12.2025
דש
לפעמים יש ניגודים בין הערכות "המומחים" בסופו של דבר מי שיחליט על דרך הביצוע זאת תהיה ארה"ב באופן בלעדי לפי תוכנית סדורה בהתייעצות עם ישראל הדרך להפוך את עזה למקום שפוי ולא חמאס לנד זה יתחלק בין כמה מדינות שיהיה לכול מדינה תפקיד מוגדר ולא משמשהמשך 12:59 22.12.2025
חני
חבצלת
רצון
