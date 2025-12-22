תוכנית טראמפ מתפרקת. לאחר שחמאס לא עמד בהסכם ועדיין לא החזיר את גופתו של החלל החטוף רן גואילי, כעת השלב הבא שקשור בפירוק חמאס מנשקו – נתקל בקשיים.

מקורות מצריים אמרו הבוקר (שני) לעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה כי "דיונים עם בכירים אמריקנים בימים האחרונים הניבו הסכמה ראשונית, שלפיה הכוח הבין-לאומי המיועד להיפרס ברצועת עזה לא יהיה אחראי על פירוק חמאס מנשקו".

במערב נפוצו הערכות על פירוק הנשק של חמאס בידי כוח בין-לאומי, בקהיר מציבים קו אדום ומבהירים: "אלו שמועות חסרות בסיס, זה יעמוד לדיון מורכב וממושך". הבכיר המצרי טען כי האיומים של ישראל לא עוזרים, ואף כוח לא מתכנן לעשות את העבודה הזו. עוד הוא הוסיף: "אין ברירה אלא להסתמך על לחץ אמריקני כדי להשיג התקדמות".

הוא המשיך וביקש להפריך את הטענות, שלפיהן כוח היציבות הבין-לאומי יפרק את חמאס מנשקו. "זו טענה לא נכונה. תוכנית טראמפ לא קבעה מי יפרק את הנשק", טען. "כל הפעלים במסמך מנוסחים בלשון סביל. לא נאמר מי מבצע את הפירוק. המסמך לא מדבר על כוח שיבצע פירוק נשק, אלא לכל היותר על משקיפים עצמאיים שיעריכו את התהליך".