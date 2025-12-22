תוכנית טראמפ מתפרקת. לאחר שחמאס לא עמד בהסכם ועדיין לא החזיר את גופתו של החלל החטוף רן גואילי, כעת השלב הבא שקשור בפירוק חמאס מנשקו – נתקל בקשיים.

מקורות מצריים אמרו הבוקר (שני) לעיתון אל-אח'באר הלבנוני שמזוהה עם חיזבאללה כי "דיונים עם בכירים אמריקנים בימים האחרונים הניבו הסכמה ראשונית, שלפיה הכוח הבין-לאומי המיועד להיפרס ברצועת עזה לא יהיה אחראי על פירוק חמאס מנשקו".

במערב נפוצו הערכות על פירוק הנשק של חמאס בידי כוח בין-לאומי, בקהיר מציבים קו אדום ומבהירים: "אלו שמועות חסרות בסיס, זה יעמוד לדיון מורכב וממושך". הבכיר המצרי טען כי האיומים של ישראל לא עוזרים, ואף כוח לא מתכנן לעשות את העבודה הזו. עוד הוא הוסיף: "אין ברירה אלא להסתמך על לחץ אמריקני כדי להשיג התקדמות".