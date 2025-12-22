חברי כנסת רבים מגיבים בתדהמה לחשיפת i24 כיצד עובדי לשכת ראש הממשלה נתניהו, החדירו מסרים קטאריים לתקשורת בישראל: "זו רעידת אדמה"

ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) כינה היום (שני) את החשיפה של ערוץ i24 אמש: "רעידת אדמה". נזכיר כי הערוץ חשף כיצד פלדשטיין ואיינהורן החדירו מסרים פרו קטארים בתקשורת הישראלית.

עוד הוסיף גינזבורג: "החומרים חושפים בדיוק כיצד שיחקה לשכת רה"מ בתודעה של אזרחי ישראל לטובת קטאר, בימי מלחמה רגישים. אות קלון עצום על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמפעל הינדוס התודעה הזרה יצא מתוך לשכתו שלו. אם ראש הממשלה ידע או לא ידע, זה פחות משנה – הכל יצא מסביבתו הקרובה, ויש לו אחריות לבושה הענקית הזו".

עוד באותו נושא כך תימרנו פלדשטיין ואיינהורן את הכתבים הישראלים. צפו 21:29 | חדשות סרוגים 3 0 😀 👏

ח"כ מירב בן ארי תקפה בחריפות: "הכתבה הזו מטורפת בעיניי. העובדה שבתוך הלשכה הכי חשובה במדינה עובדים יועצים קטארים, אין מילה אחרת, ומטמיעים מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית – מדינה שמימנה את טבח 7 באוקטובר – זה פסיכי. עדיף שיסע לארה"ב ויישאר שם, כי כל ראש מפלגה אחר שהלשכה שלו כולה מזוהמת, לא אמור להיות ראש ממשלת ישראל יום אחד".