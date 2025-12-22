ח"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) כינה היום (שני) את החשיפה של ערוץ i24 אמש: "רעידת אדמה". נזכיר כי הערוץ חשף כיצד פלדשטיין ואיינהורן החדירו מסרים פרו קטארים בתקשורת הישראלית.
עוד הוסיף גינזבורג: "החומרים חושפים בדיוק כיצד שיחקה לשכת רה"מ בתודעה של אזרחי ישראל לטובת קטאר, בימי מלחמה רגישים. אות קלון עצום על ראש הממשלה בנימין נתניהו, שמפעל הינדוס התודעה הזרה יצא מתוך לשכתו שלו. אם ראש הממשלה ידע או לא ידע, זה פחות משנה – הכל יצא מסביבתו הקרובה, ויש לו אחריות לבושה הענקית הזו".
ח"כ מירב בן ארי תקפה בחריפות: "הכתבה הזו מטורפת בעיניי. העובדה שבתוך הלשכה הכי חשובה במדינה עובדים יועצים קטארים, אין מילה אחרת, ומטמיעים מסרים פרו-קטאריים בתקשורת הישראלית – מדינה שמימנה את טבח 7 באוקטובר – זה פסיכי. עדיף שיסע לארה"ב ויישאר שם, כי כל ראש מפלגה אחר שהלשכה שלו כולה מזוהמת, לא אמור להיות ראש ממשלת ישראל יום אחד".
מה דעתך בנושא?
19 תגובות
2 דיונים
א
קטאר פייק להפלת נתניהו דרך מקורביו ויועציו - ביוזמת היועמשית למניעת פיטוריה ולהוצאת נתניהו לנבצרות!היועמשית ששיקרה פעמיים לבגץ בנושא פרשת תימן, ולמרות היותה מנועה, ממשיכה לטייח את חלקה בפרשה עם...
קטאר פייק להפלת נתניהו דרך מקורביו ויועציו - ביוזמת היועמשית למניעת פיטוריה ולהוצאת נתניהו לנבצרות!היועמשית ששיקרה פעמיים לבגץ בנושא פרשת תימן, ולמרות היותה מנועה, ממשיכה לטייח את חלקה בפרשה עם סוכניה במשטרה!כשסגן הפצרית ועוזרה הבכיר של היועמשית כבר העידו על טיוחה!היועמשית שמחסלת מינויים והחלטות של הממשלה עם בגץ!!המשך 12:37 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: א
משמח לשמוע ש i24 לא עובד עבור קטאריהו אלא עבור האמת.12:56 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוז
בתגובה ל: א
מה עוד צריך לקרות כדי שתתעורר, עוד טבח?17:54 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מושיק
בתגובה ל: א
לשכת נתניהו עובדים אצל קטאר. יש את ביותר בגידה. על מה אתה מקשקש?20:33 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
קטאריהו ממשיך לעמוד לצד הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו וגם לבור בקריה ומטנף על השב"כ בסרטוני שינאה והסתה, כל זאת בגיבוי אלג'זירה 14 שעמד לצד הסוכנים הקטארים ותקף את השב"כ, בכיכובה...
קטאריהו ממשיך לעמוד לצד הסוכנים הקטארים, שהכניס ללשכתו וגם לבור בקריה ומטנף על השב"כ בסרטוני שינאה והסתה, כל זאת בגיבוי אלג'זירה 14 שעמד לצד הסוכנים הקטארים ותקף את השב"כ, בכיכובה של שוש רביניאן, שונאת ישראל. הכל ידוע מלפני 10 חודשים, אין שום חשיפה חדשה, מלבד הצהרת i24 שאינו עובד עבור קטאריהו אלא עבור האמת, שזו חדשה משמחת.המשך 12:55 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מיקי
אה. והמסרים של החמאס הקרויים בטעות "המסרים של קפלן" מי מימן? מי הפיץ? מי לא עמד לדין לפי פרק ז' של חוק העונשין ? תדהמה מוחלטת.13:01 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דימיטרי אוליאנובסקי
נתניהו------------78 מנדטים בבחירות הבאות13:05 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
זלמנוביץ תרצה
ומה עם ראש השב"כ וראש המוסד שנסעו לראות משקים בקאטר. חא עקבו וריגלו אחריהם ואולי הטמינו ההזנות בחדרים ובכלים שלהם.13:16 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נחום
זה לא חדש ההתנהלות מוזרה של הממשלה רק כלא13:21 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מטי הרי זהב
מתורף. חייב ללכת הביתה. כמו ניקסון בזמנו13:20 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
כוכב
בתגובה ל: מטי הרי זהב
מתורף? אין מילה כזו ,אולי התכוונת מטורף?04:34 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אזרח
כעת כל הטמבלים של השמאל מייצרים היסטריה. תתקדמו, הנהי, הבכי שלכם כבר לא עושים רושם על האזרח.13:19 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אירנה
נתן צוללות דולרים מזון עכשו גז זה לא בוגד13:23 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוש
לפיד,גנץ,איזנקוט,ליברמן ויאיא גולן אינם שונים כלל,בעניין זה מנתניהו.13:22 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר