הכתב המדיני ירון אברהם, התייחס לחשיפה לפיה עובדי לשכת ראש הממשלה החדירו והפיצו בישראל מסרים פרו קטארים, והגיב לכך

הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, התייחס היום (שני) לחשיפה של אבישי גרינצייג בחדשות i24, שם נחשף איך עובדי לשכת ראש הממשלה, החדירו והפיצו בישראל מסרים פרו קטארים.

בדבריו הוא כתב: "התוכן שמיוחס לעיתונאים בכתבה הזו הוא בושה למקצוע ותהום עכורה של בינוניות. וזה כולל את כל החנפנים שאכלו מהיד של השניים האלה בלי טיפת ביקורת, כצינורות שקופים של מניפולציה קטרית – הכל כדי לעלות בכל מחיר עם כותרת או לחילופין כדי "לדפוק" את הקולגות שלהם, לעיתים באותו גוף תקשורת.

איזה מזל ענק יש לי שהגוף היחידי שהתפוצצו היחסים שלי איתו באותו הזמן זה לשכת ראש הממשלה המסואבת".