עימות חריף התפתח היום (שני) בוועדת הכנסת במהלך הדיון על מינוי ח"כ צבי סוכות ליו"ר ועדת החינוך וח"כ סון הר מלך לראשות ועדת הבריאות, על רקע פרשת שדה תימן. במהלך הדיון אמר סוכות לח"כ אחמד טיבי: "אתה לא תהיה פה בכנסת הבאה", וטיבי השיב: "הוא מדבר על הנוכחות הפיזית שלי – אתה ניאו נאצי".

משם התפתח העימות בין חברי האופוזיציה והקואליציה, ח"כ מירב כהן (יש עתיד) הביעה התנגדות חריפה למינוי ואמרה: "תחשבו על המסר ההרסני שאתם מעבירים היום לכלל עם ישראל במינוי המסוכן הזה".

ח"כ משה טור פז הוסיף: "מה שהיה פה הייתה פה פגיעה ברצון העם. הוא לא רוצה שהוועדות בכנסת יהיו כלי פוליטי. מצב מערכת החינוך הוא בכי רע, הוא מזעזע. 30 חוקי חינוך תקועים בוועדת החינוך. הכינוס הזה היה צריך להתקיים לפני שישה שבועות".

עוד באותו נושא יכריע את הבחירות? המהלך המפתיע של מנסור עבאס 09:58 | חדשות סרוגים 6 0 😀 👏

ח"כ יוראי להב הרצנו הוסיף: "מי שהצית מסגד, פרץ לבסיס צה"ל, – הוא יהיה יו"ר ועדת חינוך? איזה מסר זה לילדי ישראל. למנות מתנגדת חיסונים שתומכת בכך שישראל תצא מארגון הבריאות העולמי, צבי סוכות הוא הומופוב, איזה מסר זה מעביר לילדי ישראל להט"בים?

האנשים שיושבים פה מסרבים להתנצל מהאמירות ומהמעשים שלהם. איך אפשר לעמוד מאחורי המינויים האלה? הוא הולך להיות האחראי על הכנסת, זה נראה לכם הגיוני".