פרסום ראשון. סמוטריץ' ממשיך בתנופת ההסדרה של ההתיישבות הצעירה. הישוב קידר-דרום בצפון מזרח גוש עציון קיבל אישור "קו כחול" וכעת יוכל להתחיל בתב"ע לפיתוח הישוב

חיזוק משמעותי לישוב בצפון מזרח גוש עציון. בימים האחרונים פורסם הקו הכחול החדש המסדיר את היישוב קידר דרום, מיישובי ההתיישבות הצעירה בגוש עציון.

הקו הכחול, הוא הליך בו המדינה קובעת את גבולות הישוב כך שכעת ניתן להמשיך בהליך של קידום תכנית בניין עיר (תב״ע) להסדרת הבנייה, פיתוח התשתיות וחיזוק היישוב לטווח ארוך.

הישוב קידר דרום עלה לקרקע לפני 40 שנה, כהתיישבות של תנועת בית"ר, במשך השנים התפתח הישוב קידר צפון והפך לישוב מבוסס וכעת הגיע תורו של הישוב קידר-דרום. הישוב שייך לגוש הישובים של מישור אדומים, אך משתייך למועצה האזורית גוש עציון ונמצא כאמור בקצה הצפון-מזרחי של המועצה.

המהלך להסדרת הישוב, הוא חלק ממדיניות סדורה שמוביל בצלאל סמוטריץ׳ בתפקידו כשר במשרד הביטחון, להסדרת ההתיישבות הצעירה, חיזוק האחיזה הישראלית בשטח ויצירת ודאות תכנונית ומשפטית לתושבים שחיים ופועלים ביישובים מזה שנים. במערכת הביטחון ובמינהל האזרחי מציינים כי פרסום הקו הכחול מאפשר כעת קידום תכניות מוסדרות, חיבור לתשתיות והמשך פיתוח היישוב כחלק מגוש עציון, תוך מענה לצרכים האזרחיים והביטחוניים כאחד.

הסדרת היישוב קידר דרום מצטרפת לשורת מהלכים שננקטו בתקופה האחרונה ובם הסדרה סופית של כעשרים ישובים בהתיישבות הצעירה, וקידום הסדרה בעוד סדרה של ישובים, כחלק ממדיניות ממשלתית ברורה לחיזוק ההתיישבות והעמקת האחיזה הישראלית בשטח.

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ’ מסר: "פרסום הקו הכחול בקידר דרום הוא צעד חשוב נוסף בהסדרת ההתיישבות הצעירה ובהפיכת ציונות למעשה. אחרי שנים של חוסר ודאות אנחנו מביאים סדר, תכנון ואחריות. אני מודה לאנשי מינהלת ההתיישבות ולמינהל האזרחי על קידום הסדרת היישוב.

מדינת ישראל מחויבת לאזרחים שבחרו להיאחז באדמת הארץ, והמשימה שלנו היא להסדיר, לפתח ולחזק את ההתיישבות, לא להפקיר אותה. נמשיך לקדם ריבונות דה־פקטו בשטח, ביישובים, בתכנון ובמעשים ולעצור את האיוולת של רעיון המדינה הפלסטינית בלב ארץ ישראל".