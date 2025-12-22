בית המשפט קיבל היום (שני) את בקשת המשטרה, ומרחיק את ארנון בר דוד מההסתדרות לעוד 90 יום. נזכיר כי לפני שבועיים, המשטרה ביקשה מבית המשפט להרחיק את יושב ראש ההסתדרות ארנון בר דוד ל-90 יום ממשרדי ההסתדרות, לאסור עליו ליצור קשר עם המעורבים בפרשה – ולאסור עליו לעסוק כיושב ראש הסתדרות במשך שלושה חודשים.
אז דווח כי אם יקבל בית המשפט את בקשת המשטרה על כלל סעיפיה, השעייתו הממושכת של בר דוד מתפקידו עלולה להוביל בהמשך להדחתו בפועל – כעת לא ברור לאן זה יתפתח.
בנימוק נטען מטעם המשטרה כי עולה תמונה ראייתית המצביעה על כך שבר דוד "ניצל את כוחו ומעמדו כיושב ההסתדרות לצורך ביצוע עבירות שחיתות, וביחד עם אחרים יצרו מנגנון שוחד שמטרתו לעשות במשאבי ההסתדרות כבשלהם".
עוד נכתב כי המשטרה סבורה שבשל הרף הגבוה של מצבור הראיות וקצב ההתקדמות האינטנסיבי של החקירה, יש מקום להמשיך את ההגבלות על בר דוד וכי אם יחזור להסתדרות "יוכל לבצע עבירות נוספות וכן לבצע פעולות לטשטוש או שיבוש ראיות שנאספו".
אבנר מוכתר
פעם היו מתאבדים מבושה היום רוצים להמשיך לגנוב. יש לאפשר להם. כי זאת הנורמה.14:18 22.12.2025
דניאל
אז ההסתדרות יכולה לתפקד ללא נוכחותו במשך מספר חודשים.. משתמע מכך שהוא לא נחוץ בהסתדרות.14:10 22.12.2025
מ.ב.
כל המושחתים צריכים להענש בחומרה. צריך וחובה לנקות כל פגע . נקווה שיעשה משפט צדק.13:49 22.12.2025
הכועס
חתיכת מושחט הוא ואשתו המושחתת בחוץ היא כלום עם שום דבר. איך לא מתבייש המושחת הזה להתקמבן ואשתו בכלל עפה על עצמה גידלה כנפיים יאללה לכלא כולם.15:35 22.12.2025
רון
בתגובה ל: הכועס
אעפס איך הוא מושחט והיא מושחתת. אתה חייב לבחור הגדרה בעברית תקינה, ומתוקנת.17:25 22.12.2025
אסי
בתגובה ל: רון
רון מבדיל בין זכר לנקבה. הוא מושחט והיא משחתת. אצל ביביסטים זה עובד כך06:51 23.12.2025
שיוש
סע לתאילנד15:28 22.12.2025
הצדיק הידוע
מי זה בן דוד? מדען ידוע? שחקן תיאטרון ידוע? ממציא מפורסם? לא. סתם גוש בשר ,רקוב ,נבוב ובעיקר מיותר. יש להרחיק אותו מישראל ל 90 שנה. ככול הנראה פושע מושחת !!!!14:56 22.12.2025
בר דוד הצדיק
שבר דוד לא יהיה פראייר שישבית את המדינה איזה בית משפט זה נותן לו 90 יום הרחקה זה לא בית משפט חייבים פה רפורמה חייבים רפורמה משפטית דחוף בר דוד...
שבר דוד לא יהיה פראייר שישבית את המדינה איזה בית משפט זה נותן לו 90 יום הרחקה זה לא בית משפט חייבים פה רפורמה חייבים רפורמה משפטית דחוף בר דוד צריך לחזור לכס השליטה בהסתדרות ולהשבית את המשק עד שתהיה פה רפורמההמשך 16:37 22.12.2025
משיח לא בא
למה לא משעים אותו מכל פעילות ציבורית? ולמה לא סוגרים את כל העמותות המסונפות להסתדרות המסואבת?15:35 22.12.2025
פעם חברת הסתדרות.
זה אמיתי שמרחיקים אותו לשלושה חודשים?? אין סטנדרט של אתיקה שצריך בעל משרה בכירה להיות בה? ממש להקיא. על הרבה פחות מזה צריך להדיח. מנרמלים פשע של צווארון לבן.21:34 22.12.2025
שרון
בתגובה ל: פעם חברת הסתדרות.
כשיש ראש ממשלה כזה אז כולם מרשים לעצמם לנסות גם , כי מערכת המשפט רקובה , ושרים רקובים ויש הרבה משתפ״ים שמרוויחים מכך על חשבון הציבור .06:42 23.12.2025
אלי
433 בדיקה בדואר ישראל18:01 22.12.2025
