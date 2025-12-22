לאחר שדווח בימים האחרונים כי איראן מתחמשת ומגדילה את ייצור הטילים הבליסטיים שלה – דובר משרד החוץ של איראן מגיב לכך

לאחר שבימים האחרונים, דווח שוב ושוב כי איראן מתחמשת ומגדילה את ייצור הטילים הבליסטיים שלה, דובר משרד החוץ של איראן, נאסר כנעאני מגיב לכך: "תוכנית הטילים פותחה עבור מטרות הגנת המדינה, לא לצרכי משא ומתן. לא נסכים בשום מצב שיכולות הגנתיות יהיו חלק מהדיונים והשיחות".

דבריו אלו מגיעים גם בהמשך לדיונים בנוגע לשיחות הסכם על המעצמה האסלאמית.

נזכיר כי אמש, שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ׳י, התייחס בעצמו לדיווחים על תקיפה אפשרית של איראן נגד ישראל, ואמר: "איננו שוללים את האפשרות של מתקפה ישראלית נוספת, אך אנו מוכנים לה לחלוטין, מוכנים יותר מבעבר".

עוד הוא הוסיף: "זה לא אומר שאנחנו מברכים על מלחמה נוספת, אלא דווקא כדי למנוע אותה. הדרך הטובה ביותר למנוע מלחמה היא להתכונן אליה. אנו מוכנים לחלוטין, ולמעשה, בונים מחדש את כל מה שניזוק במלחמה הקודמת.

בשנתיים האחרונות, ישראל תקפה שבע מדינות באזור וממשיכה לאיים, ואנו חושבים שהמצב הזה יימשך גם בשנת 2026. אם הם רוצים לחזור על אותה חוויה כושלת, הם לא ישיגו תוצאה טובה יותר".