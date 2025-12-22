אחרי העימותים בהודעות לתקשורת, העימות בין השרים יריב לוין ואיתמר בן גביר מחריף. בן גביר תקף את לוין בועדת השרים לחקיקה: "מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין?". כך על פי הפרסום של דפנה ליאל כתבת חדשות 12.
בן גביר תקף את לוין : "אתה מאפשר לשבחים שרצחו ואנסו לקבל עורך דין צמוד בחדר חקירות אתה פשוט מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל". לוין ענה : "אתה התנגדת לכל החוק, היית נגד זה ועכשיו אתה רוצה לתקוע מקלות בגלגלים כי אתה יודע שבגצ לא יאשר".
בן גביר השיב: "פשוט מדהים שפתאום אתה הולך לפי מה בג"צ יעביר ומה בג"צ לא. הרי לפי זה גם לא היית מציע את הרפורמה. שב"ח זה כמו מחבל מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין? בסוף הדיון הצביעו השרים קיש קרעי ואלקין וסילמן בעד הצעת שר המשפטים.
העימות בין לוין לבין גביר
כזכור מוקדם יותר פורסם כי בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.
לפי הצעת החוק, כל קטין עד גיל 18 (כולל שב"חים) יהיה זכאי לנוכחות סנגור בתוך חדר החקירות מטעם המדינה. ההחרגה היחידה שקיימת בחוק היא לעבירות טרור ספציפיות, אך המשמעות המקוממת היא ברורה: שב"ח קטין שיחדור לישראל ויבצע עבירה פלילית חמורה, כולל אונס על רקע לאומני שאינו מוגדר כטרור יבש, יקבל הגנה משפטית צמודה במימון המדינה כבר משלב השאלות הראשון.
לאחר מכן בסביבת שר המשפטים יריב לוין הגיבו לביקורת ותקפו בן גביר: "שר המשפטים מקדם את החוק החברתי והצודק הזה למרות התנגדות של השר בן גביר שבמקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ״רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות".
רון
כל המדינה הזו וכל בגצ- זבל אחד גדול11:38 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
אם מגדירים קטין בהקשר לחוק הזה כמי שמתחת לגיל 16 ולא מתחת ל 18, אז הכל נהיה הגיוני !!!11:58 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
תומר
הצעה כזאת רק תקשה על השב"כ ועל המשטרה לעצור מחבלים צעירים לפני שהם פוגעים בנו. איתמר היחיד שמעז להגיד את האמת בפנים, בלי להתחנף לשמאל ולעמותות.12:15 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מעיין
אם לא יהיו חקירות חזקות לקטינים מחבלים, נראה עוד פיגועים, תודה לבן גביר שמנסה למנוע את זה.13:42 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ישראלי
בן הגביר, לך תשחה באגם התנינים שלך, תן דוגמא למחבלים היושבים בבתי הכלא.21:55 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוהד 377
ממש הזמנה ועידוד לדבר הזה19:10 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מוש
יריב לוין שר חלש מאוד ולא מתאים לתפקידו כלל07:35 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
המלאך
להפסיק לתת צ'ופרים לכל המחבלים ו מחבלונים. הגי ייצאו בגיל 16. 17 יעשו מה עולה על רוחם כי יודעים שיש להם הגנה. מעניין איזה פושע ייצג את הערבי שאנס רצח...
להפסיק לתת צ'ופרים לכל המחבלים ו מחבלונים. הגי ייצאו בגיל 16. 17 יעשו מה עולה על רוחם כי יודעים שיש להם הגנה. מעניין איזה פושע ייצג את הערבי שאנס רצח וכו..המשך 06:19 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
