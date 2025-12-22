אחרי העימותים בהודעות לתקשורת, העימות בין השרים לוין ובן גביר מחריף: "אתה מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל"

אחרי העימותים בהודעות לתקשורת, העימות בין השרים יריב לוין ואיתמר בן גביר מחריף. בן גביר תקף את לוין בועדת השרים לחקיקה: "מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין?". כך על פי הפרסום של דפנה ליאל כתבת חדשות 12.

בן גביר תקף את לוין : "אתה מאפשר לשבחים שרצחו ואנסו לקבל עורך דין צמוד בחדר חקירות אתה פשוט מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל". לוין ענה : "אתה התנגדת לכל החוק, היית נגד זה ועכשיו אתה רוצה לתקוע מקלות בגלגלים כי אתה יודע שבגצ לא יאשר".

עוד באותו נושא לוין מגיב ותוקף את בן גביר: "מתעסק בזה במקום בחקירת הפצ"רית" 11:06 | נחום פרי 5 0 😀 👏

בן גביר השיב: "פשוט מדהים שפתאום אתה הולך לפי מה בג"צ יעביר ומה בג"צ לא. הרי לפי זה גם לא היית מציע את הרפורמה. שב"ח זה כמו מחבל מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין? בסוף הדיון הצביעו השרים קיש קרעי ואלקין וסילמן בעד הצעת שר המשפטים.

העימות בין לוין לבין גביר

כזכור מוקדם יותר פורסם כי בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.

לפי הצעת החוק, כל קטין עד גיל 18 (כולל שב"חים) יהיה זכאי לנוכחות סנגור בתוך חדר החקירות מטעם המדינה. ההחרגה היחידה שקיימת בחוק היא לעבירות טרור ספציפיות, אך המשמעות המקוממת היא ברורה: שב"ח קטין שיחדור לישראל ויבצע עבירה פלילית חמורה, כולל אונס על רקע לאומני שאינו מוגדר כטרור יבש, יקבל הגנה משפטית צמודה במימון המדינה כבר משלב השאלות הראשון.

לאחר מכן בסביבת שר המשפטים יריב לוין הגיבו לביקורת ותקפו בן גביר: "שר המשפטים מקדם את החוק החברתי והצודק הזה למרות התנגדות של השר בן גביר שבמקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ״רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות".