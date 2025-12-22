ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף את הממשלה על הצעתה לסגירת גלי צה"ל: "הם לא מצליחים להשתלט על המציאות, אז הם מנסים להשתלט על התודעה. בכל מקום שבו יש אמת שלא נוחה לממשלה הם פועלים לחיסולה"

ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את ההצעה לסגירת גלי צה"ל, שתובא היום (שני) לאישור הממשלה. בדבריו טען כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי לקראת הבחירות הבאות.

"ההצעה לסגירת גל״צ היא חלק מהמהלך של הממשלה לביטול חופש הביטוי בישראל בשנת בחירות" אמר לפיד. "הם לא מצליחים להשתלט על המציאות, אז הם מנסים להשתלט על התודעה. קודם רשת ב׳ וערוץ 11, עכשיו גל״צ, בקרוב גם ערוצים 12 ו-13".

עוד באותו נושא היועמ"שית נגד סגירת גלי צה"ל: חייב להיות רחוק מהדרג הפוליטי 10:44 | חדשות סרוגים 5 0 😀 👏

"הם לא יעצרו. בכל מקום שבו יש אמת שלא נוחה לממשלה הם פועלים לחיסולה" הוסיף ותקף. "הממשלה לא יודעת להתמודד עם יוקר המחייה, עם הפקרת הביטחון, עם השתמטות החרדים אז היא סוגרת את התקשורת".

דבריו של לפיד מגיעים אחרי שמוקדם יותר היום המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ואביטל סומפולינסקי, פרסמו חוות דעת נגד סגירת גלי צה"ל וטענו כי הוא "חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי". "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי" נכתב. "היא אינה נתמכת בתשתית עובדתית ומקצועית כנדרש, מתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים, וקידומה מנוגד לדין"