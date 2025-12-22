ראש האופוזיציה יאיר לפיד תקף בחריפות את ההצעה לסגירת גלי צה"ל, שתובא היום (שני) לאישור הממשלה. בדבריו טען כי מדובר בפגיעה בחופש הביטוי לקראת הבחירות הבאות.
"ההצעה לסגירת גל״צ היא חלק מהמהלך של הממשלה לביטול חופש הביטוי בישראל בשנת בחירות" אמר לפיד. "הם לא מצליחים להשתלט על המציאות, אז הם מנסים להשתלט על התודעה. קודם רשת ב׳ וערוץ 11, עכשיו גל״צ, בקרוב גם ערוצים 12 ו-13".
"הם לא יעצרו. בכל מקום שבו יש אמת שלא נוחה לממשלה הם פועלים לחיסולה" הוסיף ותקף. "הממשלה לא יודעת להתמודד עם יוקר המחייה, עם הפקרת הביטחון, עם השתמטות החרדים אז היא סוגרת את התקשורת".
דבריו של לפיד מגיעים אחרי שמוקדם יותר היום המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ואביטל סומפולינסקי, פרסמו חוות דעת נגד סגירת גלי צה"ל וטענו כי הוא "חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי". "ההחלטה היא חלק ממהלך כולל לפגיעה בשידור הציבורי בישראל ולהגבלת חופש הביטוי" נכתב. "היא אינה נתמכת בתשתית עובדתית ומקצועית כנדרש, מתעורר חשש כי היא לוקה בשיקולים זרים, וקידומה מנוגד לדין"
שירי מנתניה
בדיקטטורת הביביסטים אסור שתהיה תקשורת חופשית.11:16 22.12.2025
אילן אריאל
הלוואי . וכמה שיותר מהר . ערוץ אלגזירה 12 ו- 13 ועשיו11:15 22.12.2025
א
לפיד" הדיקטטור הדפר הפוסט ציוני שרצה לסגור את ישראל היום ועכשיו רוצה לסגור את ערוץ 14 כדי לחזור לימי המנופול המוחלט של תקשורת השמאל!!11:14 22.12.2025
משה
אינשאללה11:19 22.12.2025
אבי
אבי

הוא עוד מעז לדבר? הוא האיש שנלחם בכל הכוח נגד ערוץ 14. הוא ראש וראשון לסתימת פיות, כמו כל השמאל הקלאסי הנאור, שתמיד בעד חופש ביטוי, כל זמן שזה נוח להם 12:49 22.12.2025
הוא עוד מעז לדבר? הוא האיש שנלחם בכל הכוח נגד ערוץ 14. הוא ראש וראשון לסתימת פיות, כמו כל השמאל הקלאסי הנאור, שתמיד בעד חופש ביטוי, כל זמן שזה נוח להםהמשך 12:49 22.12.2025
אבי
