בסביבת לוין מגיבים לביקורת על חוק הסניגור את בן גביר: "במקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ״רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות"

בסביבת שר המשפטים יריב לוין מגיבים לביקורת על חוק הסניגור שאמור לעבור היום (שני) בוועדת השרים לחקיקה ותוקפים את השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר: "שר המשפטים מקדם את החוק החברתי והצודק הזה למרות התנגדות של השר בן גביר שבמקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ״רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות".

הדברים המלאים: "חוק סניגור בחקירה ישים סוף לעוול הנורא של המשטרה והפרקליטות שמאלצים אנשים בחקירות להודות בדברים שלא ביצעו. החוק יחייב בשלב ראשון נוכחות של סנגור בחקירה של קטינים ובעלי מוגבלויות ויבטיח שלא יוכלו לאיים עליהם ולגבות מהם הודאות תחת לחץ. חוק חשוב במיוחד למי שאין לו קשרים ובא מהשכבות החלשות".

נכנע לייעוץ המשפטי: לוין יכלול בחוק שב"חים שאנסו או רצחו

"שר המשפטים מקדם את החוק החברתי והצודק הזה למרות התנגדות של השר בן גביר שבמקום לדאוג שהמשטרה תחקור את פרשת הפצ"רית עסוק בלהגן על שיטות חקירה פסולות. החוק יורחב בהמשך לכלל החקירות כדי למנוע אירועים חמורים והפרות חוק בחקירה כפי שקרה בחקירות תיקי ראש הממשלה"

כזכור מוקדם יותר פורסם כי בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.

לפי הצעת החוק, כל קטין עד גיל 18 (כולל שב"חים) יהיה זכאי לנוכחות סנגור בתוך חדר החקירות מטעם המדינה. ההחרגה היחידה שקיימת בחוק היא לעבירות טרור ספציפיות, אך המשמעות המקוממת היא ברורה: שב"ח קטין שיחדור לישראל ויבצע עבירה פלילית חמורה, כולל אונס על רקע לאומני שאינו מוגדר כטרור יבש, יקבל הגנה משפטית צמודה במימון המדינה כבר משלב השאלות הראשון.