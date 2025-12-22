מובילת המחאה שקמה ברסלר, בתגובה ראשונה לחשיפת חדשות i24 , בנוגע להחדרת מסרים פרו קטארים על ידי עובדי לשכת ראש הממשלה נתניהו

בהמשך לחשיפה אמש (ראשון) בחדשות i24 על פרשת קאטרגייט, בה נחשף איך עובדי לשכת ראש הממשלה, החדירו והפיצו בישראל מסרים פרו קטארים – מובילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה לכך.

תחילה היא הביאה את דבריו של אריאל כהנא, שכתב: "צפיית חובה בכתבה המזעזעת של אבישי גרינצייג (i24), כיצד אנשים בסביבה הכי קרובה של נתניהו וכאילו בשמו, עבדו כדי לשפר את תדמיתה של קטאר בישראל, ועוד בימים הכי קשים של המלחמה ושל החטופים. ‏אם הם עשו זאת על דעת נתניהו (כגרסת פלדשטיין) זה נורא. ואם הם לא עשו זאת על דעתו, זה נורא לא פחות".

ברסלר התייחסה לדברים וכתבה: "הנה שאלה שגרינצייג וכהנא‬⁩ וכל אדם במדינת ישראל צריך לשאול את עצמו אחרי שידור הכתבה הזו: מדוע נתניהו מגבה, גם בבוקר הזה, את יועציו הקרובים ביותר שקבלו כסף מקטאר, כדי לעשות, בין היתר, את מה שרואים פה בכתבה?".

בכתבה הוצגו תמלולים בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן, שמפיצים מסרים פרו קטארים תחת תדרוך של לשכת ראש הממשלה.