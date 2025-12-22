בהמשך לחשיפה אמש (ראשון) בחדשות i24 על פרשת קאטרגייט, בה נחשף איך עובדי לשכת ראש הממשלה, החדירו והפיצו בישראל מסרים פרו קטארים – מובילת המחאה שקמה ברסלר מגיבה לכך.
תחילה היא הביאה את דבריו של אריאל כהנא, שכתב: "צפיית חובה בכתבה המזעזעת של אבישי גרינצייג (i24), כיצד אנשים בסביבה הכי קרובה של נתניהו וכאילו בשמו, עבדו כדי לשפר את תדמיתה של קטאר בישראל, ועוד בימים הכי קשים של המלחמה ושל החטופים. אם הם עשו זאת על דעת נתניהו (כגרסת פלדשטיין) זה נורא. ואם הם לא עשו זאת על דעתו, זה נורא לא פחות".
ברסלר התייחסה לדברים וכתבה: "הנה שאלה שגרינצייג וכהנא וכל אדם במדינת ישראל צריך לשאול את עצמו אחרי שידור הכתבה הזו: מדוע נתניהו מגבה, גם בבוקר הזה, את יועציו הקרובים ביותר שקבלו כסף מקטאר, כדי לעשות, בין היתר, את מה שרואים פה בכתבה?".
בכתבה הוצגו תמלולים בין אלי פלדשטיין לבין ישראל איינהורן, שמפיצים מסרים פרו קטארים תחת תדרוך של לשכת ראש הממשלה.
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
j
מה קשור תגובה שלה?מה הקשר שלה ללשכת רוה"מ? היא מקבלת יותר מדי זמן במה כחלק משטיפת המוח לציבור11:21 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: j
היא לא עובדת עבור קטאר ולא עבור קטאריהו. שתגיד מה שבא לה...11:52 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לונה
בתגובה ל: שירי מנתניה
והיא גם לא עובדת ציבור! היא כמו מסטיק שנדבק לנעל.15:46 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
"חשיפה מזעזעת" - לא נסחפתם בכלל! כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט ופלדשטיין והנגד היו בחקירה בשב"כ וביבי הוציא סרטוני הסתה קשים נגד השב"כ ואלג'זירה 14 השתלחו 24/7 בשב"כ. אפילו...
"חשיפה מזעזעת" - לא נסחפתם בכלל! כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט ופלדשטיין והנגד היו בחקירה בשב"כ וביבי הוציא סרטוני הסתה קשים נגד השב"כ ואלג'זירה 14 השתלחו 24/7 בשב"כ. אפילו ראש השב"כ פוטר בלי, שמונה לו מחליף. הדברים ידועים, אז מה בדיוק נחשף??? החשיפה היחידה היא ש i24 וכהנא כבר לא עובדים עבור קטאריהו - זה החידוש היחיד.המשך 11:50 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
של
נורא שלשכת ראש הממשלה עסקה בהלבנת קאטר במקום באמת לאמיתה. לא האמנתי שאחשוב זאת אך אם זה נכון, יש מסרים פוליטיים אחרים שנתניהו מוודא שנהייה בצד שלו כשהוא בסכ רוצה הישג...
נורא שלשכת ראש הממשלה עסקה בהלבנת קאטר במקום באמת לאמיתה. לא האמנתי שאחשוב זאת אך אם זה נכון, יש מסרים פוליטיים אחרים שנתניהו מוודא שנהייה בצד שלו כשהוא בסכ רוצה הישג כלשהו. אין שום סיבה להלבין את קאטר. גם לא למען הסדר שלום.המשך 17:55 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבנריהו בן יאיא
איך יכול להיות שראש הממשלה מגן על אנשי לישכתו אחרי ששיתפו פעולה עם מדינה תומכת אויב בזמן מלחמה? למה הוא לא מורה לשבכ לחקור כל מילימטר שם?!18:19 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צח
יאללה תשחררי אותנו כבר ממך... זמנך תם תחזרי ל 4 פינות שלך ותשבי קצת בשקט את הנזק שלך כבר עשית עכשיו הזמן שלך לשתוק את כבר לא מעניינת אף...
יאללה תשחררי אותנו כבר ממך... זמנך תם תחזרי ל 4 פינות שלך ותשבי קצת בשקט את הנזק שלך כבר עשית עכשיו הזמן שלך לשתוק את כבר לא מעניינת אף אחדהמשך 07:07 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אבנריהו בן יאיא
איך יכול להיות שראש הממשלה מגן על אנשי לישכתו אחרי ששיתפו פעולה עם מדינה תומכת אויב בזמן מלחמה? למה הוא לא מורה לשבכ לחקור כל מילימטר שם?!18:19 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
של
נורא שלשכת ראש הממשלה עסקה בהלבנת קאטר במקום באמת לאמיתה. לא האמנתי שאחשוב זאת אך אם זה נכון, יש מסרים פוליטיים אחרים שנתניהו מוודא שנהייה בצד שלו כשהוא בסכ רוצה הישג...
נורא שלשכת ראש הממשלה עסקה בהלבנת קאטר במקום באמת לאמיתה. לא האמנתי שאחשוב זאת אך אם זה נכון, יש מסרים פוליטיים אחרים שנתניהו מוודא שנהייה בצד שלו כשהוא בסכ רוצה הישג כלשהו. אין שום סיבה להלבין את קאטר. גם לא למען הסדר שלום.המשך 17:55 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
"חשיפה מזעזעת" - לא נסחפתם בכלל! כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט ופלדשטיין והנגד היו בחקירה בשב"כ וביבי הוציא סרטוני הסתה קשים נגד השב"כ ואלג'זירה 14 השתלחו 24/7 בשב"כ. אפילו...
"חשיפה מזעזעת" - לא נסחפתם בכלל! כבר לפני 10 חודשים נחשפה פרשת קטארגייט ופלדשטיין והנגד היו בחקירה בשב"כ וביבי הוציא סרטוני הסתה קשים נגד השב"כ ואלג'זירה 14 השתלחו 24/7 בשב"כ. אפילו ראש השב"כ פוטר בלי, שמונה לו מחליף. הדברים ידועים, אז מה בדיוק נחשף??? החשיפה היחידה היא ש i24 וכהנא כבר לא עובדים עבור קטאריהו - זה החידוש היחיד.המשך 11:50 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
j
מה קשור תגובה שלה?מה הקשר שלה ללשכת רוה"מ? היא מקבלת יותר מדי זמן במה כחלק משטיפת המוח לציבור11:21 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
בתגובה ל: j
היא לא עובדת עבור קטאר ולא עבור קטאריהו. שתגיד מה שבא לה...11:52 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
לונה
בתגובה ל: שירי מנתניה
והיא גם לא עובדת ציבור! היא כמו מסטיק שנדבק לנעל.15:46 22.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר