דובר צה"ל פרסם תיעוד מחיסול מחבלי חיזבאללה שפעלו לשיקום תשתיות צבאיות בדרום לבנון. רק בשבוע האחרון חוסלו ארבעה מחבלים באזור

יום אחרי התקיפה הכפולה של שני מחבלי חיזבאללה, דובר צה"ל פרסם כעת (שני) תיעוד מחיסול פעילי ארגון הטרור במרחב יעטר שבדרום לבנון.

צפו בתיעוד החיסול:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דובר צה"ל)

במסגרת התקיפות, צה״ל חיסל מחבל שעסק בניסיון שיקום תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב. בהודעת דובר צה"ל נאמר כי "פעולותיו היוו הפרה של ההבנות בין ישראל ללבנון".

עוד הזכירו כי רק בשבוע האחרון כוחות אוגדה 91 חיסלו ארבעה מחבלים בדרום לבנון. "צה״ל ימשיך לפעול על מנת להסיר כל איום על מדינת ישראל", נמסר.