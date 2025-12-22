שנתיים למלחמה, בירושלים תיפתח תערוכה שתרים לנשים שחיזקו והצילו את העם בשנתיים האחרונות: חיילות ולוחמות, נשים שהיו בשבי, אלמנות ויתומות, מצילות ומגינות בשטח, ונשים שעמדו בחזית ההסברה, התיעוד והעשייה הציבורית

בשנתיים של מלחמה, אובדן וחרדה לאומית, היו אלו נשים – אמהות, לוחמות, מצילות, יוצרות ומובילות קהילה – שנשאו על כתפיהן את עם ישראל: הגנו, הצילו, תיעדו, חיזקו קהילות, וסיפרו את סיפורנו לעולם.

ביום שלישי (23 דצמ', בשעה 19:00), יתקיים בארגון "נפש בנפש" בירושלים, בניין הסינמה סיטי, ערב הוקרה חגיגי ומרגש בשם "אשת הברזל", אשר יפתח את תערוכת הצילום החדשה "נשות הברזל". התערוכה היא יוזמה משותפת של חכמת נשים ו-The Laura Ben David Jewish Life Photo Bank, ומוקדשת לעילוי נשמתה של הצלמת והמספרת לורה בן דוד ז"ל.

הערב והתערוכה יוקדשו לנשים שחיזקו והצילו את העם בשנתיים האחרונות: חיילות ולוחמות, נשים שהיו בשבי, אלמנות ויתומות, מצילות ומגינות בשטח, ונשים שעמדו בחזית ההסברה, התיעוד והעשייה הציבורית.

בתערוכה יוצגו צילומים אמנותיים עוצמתיים של הנשים, אשר יצטרפו למאגר התמונות החזותי של חיי היום־יום היהודיים, וישמשו עדות חיה לגבורה הנשית בתקופה זו. לאחר הצגתה בירושלים, התערוכה צפויה לצאת לסבב תצוגות בקהילות יהודיות ברחבי העולם.

בין הנשים שיוענק להן אות הוקרה בערב זה על פועלן למען עם ישראל: שרית זוסמן, ללי דרעי, גיטי ביר, ד"ר תמר שלזינגר, סיון משיח, באזי רובין, מיכל ברקאי־ברודי, שיראל ליברמן, אמילי שריידר, כוכב אלקיים־לוי, סנאי גדליה, איריס חיים, שרון לאופר, שרי – ונשים נוספות שפועלן הותיר חותם עמוק בתקופה זו.