המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ואביטל סומפולינסקי. פרסמו היום (שני) חוות דעת נגד סגירת גלי צה"ל: "חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי".

מתוך חוות הדעת: " תחנת גלי צה"ל היא אנומליה. יחידה צבאית המפעילה כלי תקשורת ציבורי מרכזי, המשדר, בין היתר, שידורי חדשות ואקטואליה בפריסה ארצית, היא יצור כלאיים שנולד כתוצאה מנסיבות היסטוריות ייחודיות. למיטב הידיעה אין לה מקבילה במדינה דמוקרטית אחרת. בדברים אלה אין משום חידוש. גלי צה"ל מתפקדת במתכונת אנומלית זו מזה 75 שנים, במהלכן התבססה כאחד מעמודי התווך של העיתונות הישראלית, והעניקה לציבור הישראלי שידורי אקטואליה מקצועיים, עצמאיים וממלכתיים.

"אין חולק כי נכון להיום התחנה היא זירה מרכזית ומשמעותית בשוק הדעות הישראלי. היא אחת משתי תחנות הרדיו הציבוריות היחידות המשדרות בפריסה ארצית, מפעילות דסק חדשות ומקיימות שידורי אקטואליה, והיא פועלת על פי עקרונות עיתונאיים מקובלים. התחנה היא תחנת האקטואליה השנייה המואזנת ביותר בישראל, ומדי יום מאזינים לה, על פי הערכות מקובלות, קרוב למיליון ישראלים. כל זאת, בצד תפקידה החשוב והייחודי ביצירת תוכן צבאי עבור צה"ל וחייליו, אשר גם הצבא רואה בו ערך חיובי ומשמעותי".

היועמ"שית: "צריך למנוע מראית עין שסגירת התחנה היא בגלל הביקורת על השלטון"

היועמ"שית כתבה כי גלי צה"ל, להבדיל מהשידור הציבורי של התאגיד, אינה מוגנת על ידי חוק ראשי מסודר. מצב זה מחייב זהירות מוגברת והקפדה על הליך תקין, וכן על מראית פני תקינות ההליך, בעת בחינת עתידה של התחנה". הרכב הגוף שבחן את עתיד התחנה (הוועדה המייעצת) חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי, כדי למנוע מראית עין של ניצול האנומליה המוסדית להשפעה על הסיקור או סגירת התחנה בשל אי שביעות רצון מהביקורת המושמעת בה על השלטון".

לטענת היועמ"שית הוועדה המייעצת לא רק שאינה "רחוקה מן הדרג הפוליטי", אלא יש לה "גוון פוליטי משמעותי ביותר" בדמות שני חברים בעלי זיקה פוליטית למפלגת השלטון. העובדה שאחד מהם כיהן כמזכיר הוועדה מחזקת את החשש מהשפעה פוליטית" "הרכב זה מעורר ספק בתוקף מסקנות הוועדה ומחליש את האפשרות שמסקנותיה יהוו את מרכז הכובד של התשתית המקצועית להחלטה על סגירת גל"צ".

"החלטה מינהלית, במיוחד כזו בעלת חשיבות רבה (כמו סגירת גל"צ, שהיא החלטה תקדימית שמשפיעה על חופש הביטוי וחופש העיתונות), חייבת להישען על תשתית עובדתית מבוססת, מוצקה, מקיפה ומהימנה. בדיקת התשתית העובדתית בבסיס חוות הדעת של הוועדה המייעצת מצביעה על "פגמים מהותיים" שנפלו בה. עבודת הוועדה לוותה בהתייחסויות ספציפיות לשדרנים ולתכני שידורים, ובפרט לאופי הביקורתי של חלקם, מה שמעורר קשיים לא מבוטלים".