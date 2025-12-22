המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, גיל לימון ואביטל סומפולינסקי. פרסמו היום (שני) חוות דעת נגד סגירת גלי צה"ל: "חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי".
מתוך חוות הדעת: " תחנת גלי צה"ל היא אנומליה. יחידה צבאית המפעילה כלי תקשורת ציבורי מרכזי, המשדר, בין היתר, שידורי חדשות ואקטואליה בפריסה ארצית, היא יצור כלאיים שנולד כתוצאה מנסיבות היסטוריות ייחודיות. למיטב הידיעה אין לה מקבילה במדינה דמוקרטית אחרת. בדברים אלה אין משום חידוש. גלי צה"ל מתפקדת במתכונת אנומלית זו מזה 75 שנים, במהלכן התבססה כאחד מעמודי התווך של העיתונות הישראלית, והעניקה לציבור הישראלי שידורי אקטואליה מקצועיים, עצמאיים וממלכתיים.
"אין חולק כי נכון להיום התחנה היא זירה מרכזית ומשמעותית בשוק הדעות הישראלי. היא אחת משתי תחנות הרדיו הציבוריות היחידות המשדרות בפריסה ארצית, מפעילות דסק חדשות ומקיימות שידורי אקטואליה, והיא פועלת על פי עקרונות עיתונאיים מקובלים. התחנה היא תחנת האקטואליה השנייה המואזנת ביותר בישראל, ומדי יום מאזינים לה, על פי הערכות מקובלות, קרוב למיליון ישראלים. כל זאת, בצד תפקידה החשוב והייחודי ביצירת תוכן צבאי עבור צה"ל וחייליו, אשר גם הצבא רואה בו ערך חיובי ומשמעותי".
היועמ"שית: "צריך למנוע מראית עין שסגירת התחנה היא בגלל הביקורת על השלטון"
היועמ"שית כתבה כי גלי צה"ל, להבדיל מהשידור הציבורי של התאגיד, אינה מוגנת על ידי חוק ראשי מסודר. מצב זה מחייב זהירות מוגברת והקפדה על הליך תקין, וכן על מראית פני תקינות ההליך, בעת בחינת עתידה של התחנה". הרכב הגוף שבחן את עתיד התחנה (הוועדה המייעצת) חייב להתאפיין בריחוק מספק מהדרג הפוליטי, כדי למנוע מראית עין של ניצול האנומליה המוסדית להשפעה על הסיקור או סגירת התחנה בשל אי שביעות רצון מהביקורת המושמעת בה על השלטון".
לטענת היועמ"שית הוועדה המייעצת לא רק שאינה "רחוקה מן הדרג הפוליטי", אלא יש לה "גוון פוליטי משמעותי ביותר" בדמות שני חברים בעלי זיקה פוליטית למפלגת השלטון. העובדה שאחד מהם כיהן כמזכיר הוועדה מחזקת את החשש מהשפעה פוליטית" "הרכב זה מעורר ספק בתוקף מסקנות הוועדה ומחליש את האפשרות שמסקנותיה יהוו את מרכז הכובד של התשתית המקצועית להחלטה על סגירת גל"צ".
"החלטה מינהלית, במיוחד כזו בעלת חשיבות רבה (כמו סגירת גל"צ, שהיא החלטה תקדימית שמשפיעה על חופש הביטוי וחופש העיתונות), חייבת להישען על תשתית עובדתית מבוססת, מוצקה, מקיפה ומהימנה. בדיקת התשתית העובדתית בבסיס חוות הדעת של הוועדה המייעצת מצביעה על "פגמים מהותיים" שנפלו בה. עבודת הוועדה לוותה בהתייחסויות ספציפיות לשדרנים ולתכני שידורים, ובפרט לאופי הביקורתי של חלקם, מה שמעורר קשיים לא מבוטלים".
א
היועמשית הרקובה, שבגץ עצמו החליט שהיא מנועה מלעסוק בשדה תימן, פועלת עם סוכניה במשטרה בראשות בועז בלט, ואישור המפכל - לטייח את חלקה בפרשת שדה תימן , ולהסתיר את...
היועמשית הרקובה, שבגץ עצמו החליט שהיא מנועה מלעסוק בשדה תימן, פועלת עם סוכניה במשטרה בראשות בועז בלט, ואישור המפכל - לטייח את חלקה בפרשת שדה תימן , ולהסתיר את העבירות הפליליות שלה בפרשה, שעליהן היא צריכה לעמוד לדין!!המשך 11:18 22.12.2025
א
פוליטי?? היועמשית הרקובה שעם בגץ מחסלת החלטות ומינויים של הממשלה, ועכשיו שיקרה פעמים בבגץ בפרשת שדה תימן (ובגץ קיבל את שקריה ברצון כשלא שאל אותה למה איפשרה לפצרית ל"לחקור" את...
פוליטי?? היועמשית הרקובה שעם בגץ מחסלת החלטות ומינויים של הממשלה, ועכשיו שיקרה פעמים בבגץ בפרשת שדה תימן (ובגץ קיבל את שקריה ברצון כשלא שאל אותה למה איפשרה לפצרית ל"לחקור" את עצמה)!המשך 11:17 22.12.2025
אזרח גאון
רק לי נראה שכל תגובה מטעם היועמ"שית כתוב אותו דבר רק בשינוי תאריך וכותרת?12:57 22.12.2025
א
היועמשית הפשיסטית הרקובה שכל פעילותה הינה פוליטית ובלתי חוקית להפלת נתניהו והימין!11:16 22.12.2025
רמי זם
אני בעד סגירת התחנה במתקונה הנוכחית היא הפכה לפוליטית כולל פרסומות ומנחים מהשמאל וימין צריך להחזירה למתכונתה שלשמה הוקמה עם שינוי לזמננו כרגע היא עם פוליטיקה10:52 22.12.2025
אזרח גאון
רק לי נראה שכל תגובה מטעם היועמ"שית כתוב אותו דבר רק בשינוי תאריך וכותרת?12:57 22.12.2025
